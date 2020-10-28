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Каземиро: «Мы — „Реал“ и всегда играем на победу»

сегодня, 07:57
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)2 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Полузащитник «Реала» Каземиро дал комментарий после выездного матча с менхенгладбахской «Боруссией» (2:2) в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Бразилец отличился голом и результативной передачей.

Мы — «Реал» Мадрид и всегда играем на победу, где бы мы не находились. Наш соперник дважды добрался до нашей штрафной и реализовал оба момента — это футбол.

Мы боролись до финального свистка. В Лиге чемпионов всегда такие сложные матчи. Очевидно, что нам нужно совершенствоваться, но сегодня мы играли достаточно неплохо.

Не стоит забывать, что наш соперник тоже обладает огромным классом. Мы очень старались до самого конца. Если ты носишь эту эмблему на футболке, то не можешь давать меньше, чем свой абсолютный максимум.

Прямо сейчас мы не в комфортном положении в группе, но нужно брать очко там, где это возможно — все они в итоге складываются.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:20
Вчера отскочили!
beefs
beefs
сегодня в 08:19
Ничья это очко в копилку...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:08
Так все должны...
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