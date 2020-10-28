Фелиш: «„Зальцбург“ заслуживает похвалы. Они очень хорошо атаковали»

Полузащитник «Атлетико» поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (3:2). Жоау отметился дублем в этой встрече.

Команда провела отличную игру. Мы счастливы, потому что хорошо сыграли. Если мы продолжим идти по этому пути, то результаты придут. Я стараюсь получать удовольствие от каждой игры на поле. Играть в Лиге чемпионов — это то, что мне нравится больше всего, и вы можете видеть, как я счастлив.

Соперник заслуживает похвалы. Они очень хорошо атаковали и вышли вперед в начале второго тайма. Возможно, мы потеряли концентрацию, но смогли восстановить ее и одержать победу.