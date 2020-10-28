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Фелиш: «„Зальцбург“ заслуживает похвалы. Они очень хорошо атаковали»

сегодня, 08:26
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)3 : 2Логотип футбольный клуб Ред Булл ЗальцбургРед Булл ЗальцбургМатч завершен

Полузащитник «Атлетико» Жоау Фелиш поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (3:2). Жоау отметился дублем в этой встрече.

Команда провела отличную игру. Мы счастливы, потому что хорошо сыграли. Если мы продолжим идти по этому пути, то результаты придут. Я стараюсь получать удовольствие от каждой игры на поле. Играть в Лиге чемпионов — это то, что мне нравится больше всего, и вы можете видеть, как я счастлив.

Соперник заслуживает похвалы. Они очень хорошо атаковали и вышли вперед в начале второго тайма. Возможно, мы потеряли концентрацию, но смогли восстановить ее и одержать победу.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 08:47
Кроме хорошей атаки должны быть еще и голы...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 08:47
У Феликса удачно получается в ЛЧ с аутсайдерами, в прошлом году забил Локомотиву в обеих играх, едва ли упустит такую возможность и в этом розыгрыше.
Анпилкин
Анпилкин
сегодня в 08:43
Атлетико с победой
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:31
Могли ничейку скатать!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 08:26
интересный был матч
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