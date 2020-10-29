ГлавнаяНовости

Сульшер: «Рэшфорд фантастически вышел на замену»

сегодня, 06:32
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед5 : 0Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «РБ Лейпциг» (5:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, отдельно отметив выступление Маркуса Рэшфорда. Форвард МЮ вышел на поле на 63-й минуте встречи и оформил хет-трик.

«Лейпциг» — невероятная команда, энергичная и прессингующая. Но думаю, что мы были великолепны сегодня. Мы были очень сосредоточены. Игроки знали, что будет тяжело.

В футболе каждая команда всегда играет на победу. Я думаю, что у нас получается лучше, когда мы акцентируем внимание на самих себе. Именно это мы сделали сегодня. Боюсь, этот результат можно считать слегка лестным, но если играть так, как играли мы сегодня, то можно доставить сопернику проблемы.

Маркус сыграл фантастически. Он очень старался, когда вышел на поле и внёс невероятный вклад в игру. Замечательно, когда на скамейке у вас есть такие игроки.

Все новости
Стефан: «„Ренн“ в процессе обучения. Мы впервые играем в Лиге чемпионов»
Сегодня, 07:44 Комментарии0
Луческу: «„Динамо“ играло лучше „Ференцвароша“ и заслуживало победы»
Сегодня, 07:34 Комментарии1
Тухель: «ПСЖ не хватает многих игроков»
Сегодня, 07:28 Комментарии2
Индзаги: «Мне ещё никогда не приходилось выбирать из 12 полевых игроков»
Сегодня, 07:19 Комментарии2
Пьянич: «„Барселона“ заслуженно победила „Ювентус“ и могла забить больше»
Сегодня, 06:43 Комментарии3
Бонуччи: «Мы допустили слишком много ошибок и облегчили жизнь „Барселоне“»
Сегодня, 06:20 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:56
Лучший игрок тура.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:51
Вчера все ребята сыграли достойно.
shlomo
shlomo
сегодня в 06:35
Не скромный счет...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 06:33
есть такое дело...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100