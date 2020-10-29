Сульшер: «Рэшфорд фантастически вышел на замену»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал победу над «РБ Лейпциг» (5:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, отдельно отметив выступление . Форвард МЮ вышел на поле на 63-й минуте встречи и оформил хет-трик.

«Лейпциг» — невероятная команда, энергичная и прессингующая. Но думаю, что мы были великолепны сегодня. Мы были очень сосредоточены. Игроки знали, что будет тяжело.

В футболе каждая команда всегда играет на победу. Я думаю, что у нас получается лучше, когда мы акцентируем внимание на самих себе. Именно это мы сделали сегодня. Боюсь, этот результат можно считать слегка лестным, но если играть так, как играли мы сегодня, то можно доставить сопернику проблемы.

Маркус сыграл фантастически. Он очень старался, когда вышел на поле и внёс невероятный вклад в игру. Замечательно, когда на скамейке у вас есть такие игроки.