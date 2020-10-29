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Нагельсманн: «В поражении 0:5 нет ничего особенного. Такое случается»

сегодня, 04:26
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед5 : 0Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн прокомментировал разгромное поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:5) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Результат оставляет желать лучшего, но итоговый счёт выглядит хуже, чем происходившее на поле. Думаю, после их первого гола мы играли достаточно неплохо и выигрывали много мячей. Мы попросту были недостаточно хороши в финальной трети поля. Нам не хватило хладнокровия, и мы слишком часто теряли мяч. Мы способны на гораздо большее.

Мы здорово начали второй тайм, но вскоре пропустили второй мяч и просто перестали защищаться. Это моя единственная претензия к команде. Было бы неплохим вариантов сохранить оборонительную структуру и смириться с поражением 0:2. Но и счёт 0:5 не является чем-то особенным. Такое случается. Подобное происходило и с другими командами. Нам нужно извлечь урок из последней двадцатиминутки. В остальном всё было не так уж плохо.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 04:37
Тоже самое и с Краснодаром...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 04:35
МЮ может выиграть у кого угодно, а может и проиграть кому угодно - нет длинных серий.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 04:30
Да, иногда такое бывает.
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