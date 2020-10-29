Нагельсманн: «В поражении 0:5 нет ничего особенного. Такое случается»

Главный тренер «РБ Лейпциг» прокомментировал разгромное поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:5) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Результат оставляет желать лучшего, но итоговый счёт выглядит хуже, чем происходившее на поле. Думаю, после их первого гола мы играли достаточно неплохо и выигрывали много мячей. Мы попросту были недостаточно хороши в финальной трети поля. Нам не хватило хладнокровия, и мы слишком часто теряли мяч. Мы способны на гораздо большее.

Мы здорово начали второй тайм, но вскоре пропустили второй мяч и просто перестали защищаться. Это моя единственная претензия к команде. Было бы неплохим вариантов сохранить оборонительную структуру и смириться с поражением 0:2. Но и счёт 0:5 не является чем-то особенным. Такое случается. Подобное происходило и с другими командами. Нам нужно извлечь урок из последней двадцатиминутки. В остальном всё было не так уж плохо.