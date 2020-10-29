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Санчо: «„Зенит“ усложнил нам задачу, но в итоге мы забили свои голы»

сегодня, 02:15
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо прокомментировал домашнюю победу над «Зенитом» (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Для нас было очень важно победить сегодня после поражения в первом матче [с «Лацио»]. Соперник усложнил нам задачу, но в итоге мы забили свои голы.

Я работал над исполнением 11-метровых этим летом. Команда показала, что верит в меня, дав мне пробить с точки и забить решающий гол в матче. Я им благодарен.

Знаем, что Лига чемпионов — лучший турнир в мире. Понимаем, что каждая домашняя и выездная игра будет сложной. Сегодняшняя победа говорит о том, что, когда мы усердно работаем, достигаем отличных результатов.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:20
Без блеска, но уверенно.
Gahi
Gahi
сегодня в 02:19
Если бы Зенит ещё забил, то это было бы здорово.
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