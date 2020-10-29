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Бонуччи: «Мы допустили слишком много ошибок и облегчили жизнь „Барселоне“»

сегодня, 06:20
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)0 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Капитан «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал домашнее поражение от «Барселоны» (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Тот момент, когда мы должны стиснуть зубы, работать и выжимать из себя максимум.

Последние результаты не соответствуют нашим стандартам. Мы знали, что будет трудно, даже если у обеих команд было много кадровых потерь. Но мы допустили слишком много технических ошибок и облегчили жизнь «Барселоне».

Впереди длинный путь. Мы знаем, что могли сделать больше сегодня. Это относится и ко мне, хоть я и боролся.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:30
Юве ещё не набрал форму.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:28
Это дешёвые отмазки...
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