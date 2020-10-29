Пирло: «„Ювентусу“ нужно поработать, чтобы достичь уровня „Барселоны“»

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал домашнее поражение от «Барселоны» (0:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы знали, что матч с такой командой, которая показывает хороший футбол и привыкла играть на таком уровне, будет сложным, мы же продолжаем работать над собой. Этот матч будет полезен для нашего роста и будущего прогресса.

Надеюсь, что скоро в строй вернётся больше игроков, потому что у меня не так много вариантов. А тем, кого я выпускаю в старте, приходится играть почти полный матч дважды в неделю. Это нелёгкая задача для игроков, особенно учитывая их юный возраст и отсутствие опыта.

У футбольных клубов есть разные периоды. Раньше у нас было очень много игроков с богатым опытом международных соревнований. Теперь состав стал намного моложе, поэтому потребуется время, чтобы подтянуть их на этот уровень.

Они пытались что-то создать сегодня, но мы должны работать и совершенствоваться, пока мы не сможем играть на уровне «Барселоны».