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Куман: «Это была лучшая игра „Барселоны“ в сезоне»

сегодня, 05:21
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)0 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал выездную победу над «Ювентусом» (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы отлично выступили против очень сильной европейской команды. «Барселона» создала много голевых моментов, и я доволен тем стилем игры и характером, которые продемонстрировала моя команда.

Это было наше лучшее выступление в сезоне, безусловно, самое совершенное. Мы контролировали середину поля, и Антуану Гризманну немного не повезло [у ворот «Ювентуса»], но он провёл хороший матч.

Победа над такой сильной командой, как «Юве», несомненно поможет нам двигаться вперёд.

Отставка Бартомеу? Я тренер «Барселоны» и стараюсь добиваться лучших результатов, на которые способны наша команда. Сегодня она показала, что вчерашние новости на неё не повлияли. Президент принял это решение на благо клуба.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:02
Это хороший результат
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:54
Результат следует признать отличным.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 05:44
Куман показал кто в доме хозяин!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:34
Вселилась у Кумана надежда
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