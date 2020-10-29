Куман: «Это была лучшая игра „Барселоны“ в сезоне»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал выездную победу над «Ювентусом» (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы отлично выступили против очень сильной европейской команды. «Барселона» создала много голевых моментов, и я доволен тем стилем игры и характером, которые продемонстрировала моя команда.

Это было наше лучшее выступление в сезоне, безусловно, самое совершенное. Мы контролировали середину поля, и Антуану Гризманну немного не повезло [у ворот «Ювентуса»], но он провёл хороший матч.

Победа над такой сильной командой, как «Юве», несомненно поможет нам двигаться вперёд.

Отставка Бартомеу? Я тренер «Барселоны» и стараюсь добиваться лучших результатов, на которые способны наша команда. Сегодня она показала, что вчерашние новости на неё не повлияли. Президент принял это решение на благо клуба.