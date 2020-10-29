Моуриньо: «Мне больно, когда я не выпускаю на поле Алли»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал тот факт, что полузащитник Деле Алли потерял своё место в стартовом составе в нынешнем сезоне.
Деле усердно работает на тренировках. Мне очень больно, когда я не выпускаю его в стартовом составе или даже не включаю в заявку на матч. Но такая ситуация является следствием великолепной игры других наших атакующих футболистов.
Ранее бывший хавбек «Тоттенхэма» Джермэйн Дженас посоветовал Алли покинуть лондонский клуб. Активный интерес к игроку проявляет ПСЖ.