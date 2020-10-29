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Моуриньо: «Мне больно, когда я не выпускаю на поле Алли»

сегодня, 23:01

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал тот факт, что полузащитник Деле Алли потерял своё место в стартовом составе в нынешнем сезоне.

Деле усердно работает на тренировках. Мне очень больно, когда я не выпускаю его в стартовом составе или даже не включаю в заявку на матч. Но такая ситуация является следствием великолепной игры других наших атакующих футболистов.

Ранее бывший хавбек «Тоттенхэма» Джермэйн Дженас посоветовал Алли покинуть лондонский клуб. Активный интерес к игроку проявляет ПСЖ.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 23:33
Жозе мазахист, а Алли садист, причиняющий боль. Вот такие ролевые игры в клубе.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 23:26
Сегодня Жозе чувствовал себя хорошо в первом тайме, но в перерыве он произвел замену и ему снова стало больно, больно и очень обидно за Алли.
Zak11
Zak11 ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
сегодня в 23:24
К сожалению деградация началась еще при Почеттино
Анпилкин
Анпилкин
сегодня в 23:21
А в чем проблема?
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 23:16
Только при Мауре Алли стал деградировать,при Почетке был полезным игроком
TSG HOFFENHEIM
TSG HOFFENHEIM ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 23:15
Сегодня Алли играл.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 23:09
«Вот бы мне такие проблемы» - подумал тренер Антверпена
mangox22
mangox22
сегодня в 23:07
Типа пошутил..
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 23:06
Так выпускай иногда...
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