Моуриньо: «Мне больно, когда я не выпускаю на поле Алли»

Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал тот факт, что полузащитник потерял своё место в стартовом составе в нынешнем сезоне.

Деле усердно работает на тренировках. Мне очень больно, когда я не выпускаю его в стартовом составе или даже не включаю в заявку на матч. Но такая ситуация является следствием великолепной игры других наших атакующих футболистов.