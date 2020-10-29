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Лэмпард выбрал между Роналду и Месси

сегодня, 15:43

Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард попытался сравнить форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

Это ужасный вопрос! Я выберу Месси из-за его природного таланта. Но то, чего добился Роналду, абсолютно невероятно.

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Бубнин
Бубнин
сегодня в 16:17
Лэмпард выбрал. Теперь дело за Абрамовичем!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:14
Трудно их сравнивать.. Один играет на команду, другой ждет, когда команда выведет его на пустые ворота. Один бегает по всему полю, другой далеко от штрафной не отходит. Его задача подставить ногу-голову или нырнуть в поисках пенальти. Бьет опять же он, ЗМ нужно же получать..
Месси тоже не подарок, но по игре на команду он круче.. ИМХО...
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 16:07
Роналду с Месси сравнивают только поклонники португальца. Любителям игры аргентинца не нужно его ни с кем сравнивать, ибо им очевидно, что в настоящее время равных Месси по классу игроков просто не существует. Да и такой стабильностью за всю историю футбола не мог никто похвастаться. Были блестящие периоды у Марадоны, Роналдиньо или ван Бастена, но пятнадцать лет на высочайшем уровне не играл никто. А малыш Месси до сих пор по трое-четверо соперников по пути к воротам обводит едва ли не в каждом матче.
mangox22
mangox22
сегодня в 16:01
зачем сравнивать не сравнимое ,один бегунок плакса другой талантище
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 15:59
Так и есть. Месси – талант от Б–га, КриРо – self-made man.
Homelander
Homelander
сегодня в 15:52
Короче Месси выше Роналду. Расходимся и не спорить!
David Young
David Young
сегодня в 15:46
В общем, частое мнение, что оба великие, но один из них лучше.
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