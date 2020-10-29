Лэмпард выбрал между Роналду и Месси

Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард попытался сравнить форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.
Это ужасный вопрос! Я выберу Месси из-за его природного таланта. Но то, чего добился Роналду, абсолютно невероятно.
Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард попытался сравнить форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.
Это ужасный вопрос! Я выберу Месси из-за его природного таланта. Но то, чего добился Роналду, абсолютно невероятно.
Месси тоже не подарок, но по игре на команду он круче.. ИМХО...
Месси тоже не подарок, но по игре на команду он круче.. ИМХО...