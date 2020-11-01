Гвардиола хочет заменить Агуэро нападающим «Зальцбурга»

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01 ноября 2020, 11:49

«Манчестер Сити» не спешит продлевать контракт с нападающим . Действующее соглашение аргентинца истекает летом 2021 года, однако стороны всё ещё не сели за стол переговоров.

Как сообщается, главный тренер «горожан» уже обозначил трансферную цель клуба на лето, чтобы заменить Агуэро. Испанский специалист заинтересован в подписании форварда «Ред Булл Зальцбурга» .

Отмечается, что «Манчестер Сити» уже контактировал с австрийским клубом относительно перехода футболиста. Потенциальная сумма трансфера оценивается в 25 млн евро.

В нынешнем сезоне Дака провёл 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.