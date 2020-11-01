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Гвардиола хочет заменить Агуэро нападающим «Зальцбурга»

01 ноября 2020, 11:49

«Манчестер Сити» не спешит продлевать контракт с нападающим Серхио Агуэро. Действующее соглашение аргентинца истекает летом 2021 года, однако стороны всё ещё не сели за стол переговоров.

Как сообщается, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола уже обозначил трансферную цель клуба на лето, чтобы заменить Агуэро. Испанский специалист заинтересован в подписании форварда «Ред Булл Зальцбурга» Патсона Дака.

Отмечается, что «Манчестер Сити» уже контактировал с австрийским клубом относительно перехода футболиста. Потенциальная сумма трансфера оценивается в 25 млн евро.

В нынешнем сезоне Дака провёл 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.

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hoper
hoper
01 ноября в 19:07
Когда появится календарь АПЛ на текущий сезон в разделе Англия?
Noiprocs
Noiprocs ответ sihafazatron (раскрыть)
01 ноября в 15:14
И замену Гвардиолы тоже пора искать, исходя из последних результатов внутри чемпионата и еврокубков :)
sihafazatron
sihafazatron
01 ноября в 12:05
первый раз этот источник вижу))) но замену агуэро пора искать - это факт
FROBI
FROBI
01 ноября в 12:02
Однако это тенденция среди европейских грандов... разгружать зарплатные ведомости и делать ставку на перспективных игроков.
И слава Богу, гонка межгалактических сумм при переходах с 56ьными отступными уже достала. Надо возвращаться к реальным суммам и конкуренции.
Помню, перед финалом ЛЧ писалось, насколько состав Баварии дешевле ПСЖ. И? Счет на табло )
ДСА
ДСА
01 ноября в 11:54
.уже существенно дешевле для клуба.
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