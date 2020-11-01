Гвардиола хочет заменить Агуэро нападающим «Зальцбурга»

«Манчестер Сити» не спешит продлевать контракт с нападающим Серхио Агуэро. Действующее соглашение аргентинца истекает летом 2021 года, однако стороны всё ещё не сели за стол переговоров.
Как сообщается, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола уже обозначил трансферную цель клуба на лето, чтобы заменить Агуэро. Испанский специалист заинтересован в подписании форварда «Ред Булл Зальцбурга» Патсона Дака.
Отмечается, что «Манчестер Сити» уже контактировал с австрийским клубом относительно перехода футболиста. Потенциальная сумма трансфера оценивается в 25 млн евро.
В нынешнем сезоне Дака провёл 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.
И слава Богу, гонка межгалактических сумм при переходах с 56ьными отступными уже достала. Надо возвращаться к реальным суммам и конкуренции.
Помню, перед финалом ЛЧ писалось, насколько состав Баварии дешевле ПСЖ. И? Счет на табло )
И слава Богу, гонка межгалактических сумм при переходах с 56ьными отступными уже достала. Надо возвращаться к реальным суммам и конкуренции.
Помню, перед финалом ЛЧ писалось, насколько состав Баварии дешевле ПСЖ. И? Счет на табло )