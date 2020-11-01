ГлавнаяНовости

Иско хочет перейти в «Эвертон»

01 ноября 2020, 10:18

Полузащитник Иско не входит в планы главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.

Как сообщается, мадридский клуб собирается отдать футболиста в аренду с обязательным правом выкупа за 18 млн фунтов (плюс бонусы) в январе. Команда, которая захочет арендовать испанца, должна будет полностью выплачивать его заработную плату.

«Реал» уже провёл переговоры с агентом Иско, уведомив его о своих намерениях. Агент игрока ищет для своего клиента варианты продолжения карьеры в Англии или Италии. Сам Иско склоняется к переходу в «Эвертон».

Все новости
Месси, Озил, Иско и Эриксен. Звёздные футболисты в поисках новых клубов
Вчера, 20:00Станислав Горин в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии15
Слухи«Лестер» собирается арендовать Йовича у «Реала» зимой
Вчера, 13:42 Комментарии27
СлухиНеймар больше не заинтересован в возвращении в «Барселону»
01 ноября Комментарии30
СлухиАгент Алабы предложил игрока «Реалу»
01 ноября Комментарии16
Слухи«Ювентус» отказал «Лестеру» в продаже Демирала
01 ноября Комментарии4
СлухиПСЖ готов заплатить 45 млн евро за защитника «Баварии»
01 ноября Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
01 ноября в 21:10
У Иско громадный потенциал и полное отсутствие характера,не думаю,что он где-то раскроется,Реал на протяжении многих лет с ним сюсюкался
Ruslan3132
Ruslan3132
01 ноября в 15:40
Такие надежды связывал с Иско...жаль что характер игрока не позволил полностью раскрыться его огромному таланту! Удачи Иско в карьере и по жизни! Хороший игрок.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ cska vperiod (раскрыть)
01 ноября в 12:00
да в реале он сидит на банке,может смена команды поможет ему перезагрузиться...
FROBI
FROBI
01 ноября в 11:01
Разумно. Иско - знатный тики-какщик, поэтому нужно идти к соответствующему тренеру. Пеп, Лопетеги или Анчи.
Gahi
Gahi
01 ноября в 10:59
Желание Иско играть в Эвертоне понято, он идёт к тому тренеру с кем в 2013 году начинал свой путь в Реале, это был Карло Анчелотти. Уже через год 2014 году они с командой Реал выиграли Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный Чемпионат Мира. Анчелотти уже объявил что намерен с Эвертоном добиться трофея и для 28 летнего Иско это будет хорошим вызовом чтобы доказать что он ещё может быть полезным для выигрыша трофеев. Удачи
cska vperiod
cska vperiod
01 ноября в 10:36
Иско заслужил играть в любом клубе в том числе остаться в великом Реале.
sv_1969
sv_1969
01 ноября в 10:30
К Хамесу.. Неплохой подбор у ирисок в центре будет
mihaluch
mihaluch
01 ноября в 10:20
Вполне возможно что перейдёт.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100