Иско хочет перейти в «Эвертон»

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01 ноября 2020, 10:18

Полузащитник Иско не входит в планы главного тренера «Реала» .

Как сообщается, мадридский клуб собирается отдать футболиста в аренду с обязательным правом выкупа за 18 млн фунтов (плюс бонусы) в январе. Команда, которая захочет арендовать испанца, должна будет полностью выплачивать его заработную плату.

«Реал» уже провёл переговоры с агентом Иско, уведомив его о своих намерениях. Агент игрока ищет для своего клиента варианты продолжения карьеры в Англии или Италии. Сам Иско склоняется к переходу в «Эвертон».