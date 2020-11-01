«Реал» не планирует покупать игроков в зимнее трансферное окно

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01 ноября 2020, 11:02

«Реал» не будет подписывать игроков в зимнее трансферное окно.

Как сообщается, мадридский клуб не планирует осуществлять сделки в январе, если никто из футболистов не покинет клуб. «Реал» будет готов выйти на трансферный рынок только в том случае, если получит деньги с продажи своих игроков. Кризис, связанный с пандемией коронавируса, сильно ударил по финансам «сливочных».

Ранее стало известно, что в январе «Реал» может расстаться с полузащитником Иско, который не входит в планы главного тренера клуба Зинедина Зидана.