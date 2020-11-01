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«Реал» не планирует покупать игроков в зимнее трансферное окно

01 ноября 2020, 11:02

«Реал» не будет подписывать игроков в зимнее трансферное окно.

Как сообщается, мадридский клуб не планирует осуществлять сделки в январе, если никто из футболистов не покинет клуб. «Реал» будет готов выйти на трансферный рынок только в том случае, если получит деньги с продажи своих игроков. Кризис, связанный с пандемией коронавируса, сильно ударил по финансам «сливочных».

Ранее стало известно, что в январе «Реал» может расстаться с полузащитником Иско, который не входит в планы главного тренера клуба Зинедина Зидана.

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Ruslan3132
Ruslan3132 ответ Тео Джонс (раскрыть)
01 ноября в 21:25
по барсукам не сильно ударил зато, на судей пока хватает. Только даже этого не хватает для побед ахаха)
Тео Джонс
Тео Джонс ответ Ruslan3132 (раскрыть)
01 ноября в 20:39
Кризис, связанный с пандемией коронавируса, сильно ударил по финансам «сливочных. Лол, копят они ахах)
Ruslan3132
Ruslan3132
01 ноября в 15:35
копит копит старый лис Перес на лето )) плюс стадион строится...все понятно тут
Naimi Nabi
Naimi Nabi
01 ноября в 13:13
а Мбаппе?
FROBI
FROBI
01 ноября в 11:09
Надо не в окна смотреть, а на стройплощадку Бернабеу...
Пока не закончат этот мега-проект, крупных покупок не будет.
shlomo
shlomo
01 ноября в 11:08
Наверное дела с финансами совсем плохо....
VAN ARM
VAN ARM
01 ноября в 11:03
нужно но пусть так))
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