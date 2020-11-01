«Реал» рассматривает Киммиха в качестве замены Каземиро

Защитник «Баварии» Йозуа Киммих попал в сферу интересов «Реала».
Как сообщается, мадридский клуб хочет найти замену для Каземиро, который подвержен травмам в последнее время. Главной трансферной целью «сливочных» стал Киммих.
Отмечается, что рыночная стоимость немца оценивается в 85 млн евро. Такая сумма будет приемлемой для мадридской команды. В руководстве «сливочных» считают, что Киммих может повторить успех Тони Крооса, который перебрался в «Реал» именно из «Баварии».
Напомним, что Киммих был признан лучшим защитником минувшего сезона по версии УЕФА.
Думаю летом в Реале будет сбор новых Галактикос (последних при жизни Переса) с условными Мбаппе, Холландом, Камавингой/Погба и например Алабой - и приурочат к открытию перестроенного Сантьяго Бернабеу... Но вот Киммиха там наверное не будет =))
Думаю летом в Реале будет сбор новых Галактикос (последних при жизни Переса) с условными Мбаппе, Холландом, Камавингой/Погба и например Алабой - и приурочат к открытию перестроенного Сантьяго Бернабеу... Но вот Киммиха там наверное не будет =))