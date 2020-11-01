«Реал» рассматривает Киммиха в качестве замены Каземиро

1604219238

01 ноября 2020, 11:27

Защитник «Баварии» попал в сферу интересов «Реала».

Как сообщается, мадридский клуб хочет найти замену для Каземиро, который подвержен травмам в последнее время. Главной трансферной целью «сливочных» стал Киммих.

Отмечается, что рыночная стоимость немца оценивается в 85 млн евро. Такая сумма будет приемлемой для мадридской команды. В руководстве «сливочных» считают, что Киммих может повторить успех , который перебрался в «Реал» именно из «Баварии».