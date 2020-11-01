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«Реал» рассматривает Киммиха в качестве замены Каземиро

01 ноября 2020, 11:27

Защитник «Баварии» Йозуа Киммих попал в сферу интересов «Реала».

Как сообщается, мадридский клуб хочет найти замену для Каземиро, который подвержен травмам в последнее время. Главной трансферной целью «сливочных» стал Киммих.

Отмечается, что рыночная стоимость немца оценивается в 85 млн евро. Такая сумма будет приемлемой для мадридской команды. В руководстве «сливочных» считают, что Киммих может повторить успех Тони Крооса, который перебрался в «Реал» именно из «Баварии».

Напомним, что Киммих был признан лучшим защитником минувшего сезона по версии УЕФА.

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Ruslan3132
Ruslan3132
01 ноября в 15:35
зачем Киммих? Лучше уж Камавингу забирать и закрывать эту позицию лет на 10
shlifen
shlifen
01 ноября в 15:27
"Отмечается, что рыночная стоимость немца оценивается в 85 млн евро. Такая сумма будет приемлемой для мадридской команды." а вот Баварию эта сумма точно не устроит =))) Да и зачем самому Киммиху куда-то уходить? Он один из лидеров одного из крупнейших грандов мирового футбола - а Бавария второй раз как с Кроосом уже не лажанется =))
Думаю летом в Реале будет сбор новых Галактикос (последних при жизни Переса) с условными Мбаппе, Холландом, Камавингой/Погба и например Алабой - и приурочат к открытию перестроенного Сантьяго Бернабеу... Но вот Киммиха там наверное не будет =))
Навзир
Навзир
01 ноября в 13:46
А ему это надо, из лучшего клуба,в данный момент, переходить в реал, если только за бабками?
cska vperiod
cska vperiod
01 ноября в 12:48
Киммих реально хорош.
311
311
01 ноября в 12:20
Если только сам Киммих хочет покинуть Баварию и двинуть за баблом!)
Mangur
Mangur
01 ноября в 12:16
Тренерскому штабу решать
VAN ARM
VAN ARM
01 ноября в 12:09
возможно со временем и станет настоящим)))
FROBI
FROBI
01 ноября в 11:37
Что к чему? Очередная басня.
Каз и Киммих - совершенно разные по характеристикам игроки.
Если бы Крооса на Киммиха, я бы еще поверил...

Замену Казу ищут во Франции. Не так давно здесь пробегала статья о молодых перспективных французских опорниках.
Homelander
Homelander
01 ноября в 11:35
Бавария основного типо отдаст?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
01 ноября в 11:33
Каземира будет не рад!
STVA 1
STVA 1
01 ноября в 11:30
А Баварию спросили
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