Дзюба — лучший игрок матча «Зенит» — «Краснодар»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком матча 14-го тура чемпионата России с «Краснодаром».
Футболист провел на поле всю игру и забил гол. После встречи он заявил, что отдает награду своему одноклубнику Алексею Сутормину, у которого накануне ушел из жизни отец.
Даже своих достал. Там еще и банер с намеком был.
Даже своих достал. Там еще и банер с намеком был.
В своё время, учась в техникуме, прогулял какие-то пары, и, придя домой раньше обычного, имел неосторожность зайти в комнату, где в голом виде яростно теребила младшая сестра. Вышел после неловкой паузы, а вскоре услышал такой плач, чуть-ли не вопли. Зашёл обратно, постарался тактично объяснить, что в этом ничего такого нет, и всё нормально. Через какое-то время она мне говорила, что в тот момент хотела как-то быстрее самовыпилиться, типа броситься из окна или заколоть себя ножом. Зато тот момент, как кажется, помог нам более свободно разговаривать друг с другом на любые темы.
Я думаю, что люди чересчур много уделяют своему стеснению в отношении тела. Гораздо более важно обращать внимание на свои скотские поступки (типа мусорить на улице или ставить тачки на тротуаре) и стесняться их.
В своё время, учась в техникуме, прогулял какие-то пары, и, придя домой раньше обычного, имел неосторожность зайти в комнату, где в голом виде яростно теребила младшая сестра. Вышел после неловкой паузы, а вскоре услышал такой плач, чуть-ли не вопли. Зашёл обратно, постарался тактично объяснить, что в этом ничего такого нет, и всё нормально. Через какое-то время она мне говорила, что в тот момент хотела как-то быстрее самовыпилиться, типа броситься из окна или заколоть себя ножом. Зато тот момент, как кажется, помог нам более свободно разговаривать друг с другом на любые темы.
Я думаю, что люди чересчур много уделяют своему стеснению в отношении тела. Гораздо более важно обращать внимание на свои скотские поступки (типа мусорить на улице или ставить тачки на тротуаре) и стесняться их.
Зачем он слил видео в инет?
Зачем он слил видео в инет?
Сам виноват.
Сам виноват.
Это Дзюба-онанист))
Это Дзюба-онанист))
Разыграли спектакль.
Разыграли спектакль.
Но! Должно же быть какое-то уважение к болельщикам, да и просто здравый смысл. Дзюба - публичный человек, на которого ровняются миллионы ребятишек, начинающих играть в футбол. Как после такого можно равняться на ЭТО? Минимум, что должно быть после этой истории - Дзюба должен повесить бутсы на гвоздь прямо сегодня. А его обнимают всем тренерским штабом, выбирают лучшим игроком. Слов нет!
Многие задавались вопросом - почему мы так плохо выступаем в еврокубках. А вот именно поэтому, потому что наш менталитет извращённый и все считают это нормальным.
Но! Должно же быть какое-то уважение к болельщикам, да и просто здравый смысл. Дзюба - публичный человек, на которого ровняются миллионы ребятишек, начинающих играть в футбол. Как после такого можно равняться на ЭТО? Минимум, что должно быть после этой истории - Дзюба должен повесить бутсы на гвоздь прямо сегодня. А его обнимают всем тренерским штабом, выбирают лучшим игроком. Слов нет!
Многие задавались вопросом - почему мы так плохо выступаем в еврокубках. А вот именно поэтому, потому что наш менталитет извращённый и все считают это нормальным.
Пора переходить от Азмуна на собак.
Пора переходить от Азмуна на собак.
Продолжайте дальше восхваляться рукоблудом.
Не зря западные нации считают нас свиньями.
Продолжайте дальше восхваляться рукоблудом.
Не зря западные нации считают нас свиньями.