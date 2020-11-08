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Дзюба — лучший игрок матча «Зенит» — «Краснодар»

сегодня, 21:10
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Форвард «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком матча 14-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

Футболист провел на поле всю игру и забил гол. После встречи он заявил, что отдает награду своему одноклубнику Алексею Сутормину, у которого накануне ушел из жизни отец.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 22:56
Кривое зеркало какое-то). Позорники). Их самих-то на тошнилово не вызывает такое решение после всемирно-известного видоса!? Ахахахахаха!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Dmitriy Semenov (раскрыть)
сегодня в 22:44
Ужасным свистом. Ну, я еще могу понять, когда перед матчем посвистели. Но перед пенальти ?!? Команда проигрывает , но тем не менее его подход к мячу сопроводили громким свистом.
Даже своих достал. Там еще и банер с намеком был.
Dinamo
Dinamo
сегодня в 22:26
Выскажусь непопулярно. На самом деле при всей моей нелюбви к зениту хотелось бы поддержать Дзюбу, и пожелать ему побыстрее "забить" на этот инцидент. Без шуток. Все понимают, что мастурбирует абсолютно любой здоровой молодой человек. То, что это увидели другие? Ну, да, у Дзюбы есть член с яйцами и физиологическая потребность. Не вижу в этом ничего такого дико постыдного.

В своё время, учась в техникуме, прогулял какие-то пары, и, придя домой раньше обычного, имел неосторожность зайти в комнату, где в голом виде яростно теребила младшая сестра. Вышел после неловкой паузы, а вскоре услышал такой плач, чуть-ли не вопли. Зашёл обратно, постарался тактично объяснить, что в этом ничего такого нет, и всё нормально. Через какое-то время она мне говорила, что в тот момент хотела как-то быстрее самовыпилиться, типа броситься из окна или заколоть себя ножом. Зато тот момент, как кажется, помог нам более свободно разговаривать друг с другом на любые темы.

Я думаю, что люди чересчур много уделяют своему стеснению в отношении тела. Гораздо более важно обращать внимание на свои скотские поступки (типа мусорить на улице или ставить тачки на тротуаре) и стесняться их.
oleg3k
oleg3k
сегодня в 22:23, ред.
Все защитники дерева,вспоминаем какие комментарии вы писали о Денисе Глушакове.Вспомнили?Моралисты вы наши.
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
сегодня в 22:21
Теперь на фоне стресса от скандала и радости от командной и личной победы, можено и снять этот стресс проверенным методом)
протон1
протон1 ответ CSKA2012 (раскрыть)
сегодня в 22:21
а он что в прямом эфире пялился? или в экскорт услугах онлайн?. слили человека. ну бывает что ты снимал для своей жены а тебя взломали и слили . а еще денег требовали если не даш то сольем. вот это ужас
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 22:20
Как встретили?)) Про это по матчу промолчали, игру не смотрел
протон1
протон1 ответ Snake Plissken (раскрыть)
сегодня в 22:19
он на публику не снимал. это личное его приватное. его слили. вот это не хорошо.
grazie100
grazie100
сегодня в 22:12
Кузяев сравнял счёт , это было перломным моментом в игре ....
grazie100
grazie100
сегодня в 22:08, ред.
Нужно понимать , что Дзюбе будет всё труднее набирать форму , большой вес...
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 22:06
уже и подрачить нельзя
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:05
Сутормин из его рук ничего не будет принимать)
CSKA2012
CSKA2012 ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 22:01
74м , но на всю страну не палимся)))
Snake Plissken
Snake Plissken ответ протон1 (раскрыть)
сегодня в 22:00
Не все снимают себя за этим делом )))
протон1
протон1 ответ CSKA2012 (раскрыть)
сегодня в 21:56
можно подумать что мужики не дрочат) все дрочат. что тут плохого. это физиология. плохо не 74ть.
протон1
протон1
сегодня в 21:55
дзюба харизматичная личность.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 21:41
Ну и Азмун конечно хорош..
Зачем он слил видео в инет?
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
сегодня в 21:41
Лучший 74р
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:39
Весело его встретили болельщики свои и во время объявлении состава , и при пробитии пенальти.
Сам виноват.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 21:34
Самый лучший футболист
Это Дзюба-онанист))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 21:33
Дзюба, конечно, вышел на поле со стремлением сгладить о себе впечатление полезной для Зенита игрой. Если бы все закончилось незабитым пенальти, этот день можно было назвать "Черный день Дзюбы". К его чести (или что там от нее осталось), он не сломался, а бежал вперед и забил решающий гол. А вот решение наградить его как лучшего игрока матча - это вообще за гранью добра и зал. Это плохо не только для футбольных болельщиков, но и для самого Дзюбы. Только представьте, что в его голове окончательно перемкнет и он решит, что ему вообще все дозволено. И какого перфоманса тогда ждать в следующий раз?
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 21:32
Конечно защитники бояться теперь его ))) вдруг он руки после дрочки не моет )))
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Qatar Airways (раскрыть)
сегодня в 21:31
Понятное же дело, что он не лучший сегодня)
Разыграли спектакль.
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 21:27
Мне понятно стремление клуба замять ситуацию и как можно скорее показать, что ничего страшного не произошло - отсюда и лучший игрок матча, и обнимашки после гола со всей скамейкой запасных, и распоряжение Зенита (везде говорят, что оно было) вычистить инфу об этом инциденте на всех ресурсах и телевизионных каналах...
Но! Должно же быть какое-то уважение к болельщикам, да и просто здравый смысл. Дзюба - публичный человек, на которого ровняются миллионы ребятишек, начинающих играть в футбол. Как после такого можно равняться на ЭТО? Минимум, что должно быть после этой истории - Дзюба должен повесить бутсы на гвоздь прямо сегодня. А его обнимают всем тренерским штабом, выбирают лучшим игроком. Слов нет!
Многие задавались вопросом - почему мы так плохо выступаем в еврокубках. А вот именно поэтому, потому что наш менталитет извращённый и все считают это нормальным.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 21:26
От Дзюбы ждем совместное видео с Паниным. В принципе уже достиг этого уровня)))
Пора переходить от Азмуна на собак.
Давайте думать
Давайте думать
сегодня в 21:26
Теперь будут награждать, что бы видео замять!!!
Продолжайте дальше восхваляться рукоблудом.
Не зря западные нации считают нас свиньями.
SAINTS
SAINTS
сегодня в 21:24
Лучший по рукаблудству!
Rattlehead
Rattlehead
сегодня в 21:22
Лучшая рука матча.
batman555
batman555
сегодня в 21:22
самое главное чтобы все были живы,здоровы, не сидели в тюрьме и искренне любили Бога!!! А то что Дзюба хулиган,это все знают))) Вот если бы вместо Маши Орзун был бы Стас Михайлов....тогда было печально)
Bettor777
Bettor777
сегодня в 21:21
Чем он лучший игрок матча?! Пенальти не реализовал и во 2 тайме Краснодар буд-то встал, и играть перестал. Странно ли, что 2 гол сразу "дали" забить Дзюбе. Такой не лепый гол, будто дали Дзюбе перед болельщиками реабилитироваться за видео ранее отснятое... К видео вообще не понятно как относиться, ну передернул снял видео. Но зачем о*ко снимать и слюни пускать... Фомин???!
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