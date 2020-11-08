Дзюба — лучший игрок матча «Зенит» — «Краснодар»

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сегодня, 21:10

Форвард «Зенита» признан лучшим игроком матча 14-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

Футболист провел на поле всю игру и забил гол. После встречи он заявил, что отдает награду своему одноклубнику , у которого накануне ушел из жизни отец.