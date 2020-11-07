Степанов — лучший игрок матча «Арсенал» — «Ротор»

Защитник «Ротора» Данил Степанов признан лучшим игроком матча 14-го тура РПЛ против «Арсенала» (1:1).
Футболист провел на поле всю встречу и забил гол. Для Степанова этот мяч стал дебютным в рамках данного турнира.
Защитник «Ротора» Данил Степанов признан лучшим игроком матча 14-го тура РПЛ против «Арсенала» (1:1).
Футболист провел на поле всю встречу и забил гол. Для Степанова этот мяч стал дебютным в рамках данного турнира.
Борьба и внизу , и вверху таблицы идет нешуточная. Ждем следующих матчей.
Всем здоровья.
Борьба и внизу , и вверху таблицы идет нешуточная. Ждем следующих матчей.
Всем здоровья.