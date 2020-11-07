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Степанов — лучший игрок матча «Арсенал» — «Ротор»

сегодня, 19:06
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 1Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

Защитник «Ротора» Данил Степанов признан лучшим игроком матча 14-го тура РПЛ против «Арсенала» (1:1).

Футболист провел на поле всю встречу и забил гол. Для Степанова этот мяч стал дебютным в рамках данного турнира.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 20:16
Поздравляем хороший результат
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:58
Молодец, ничего не скажешь.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:33
Ну , что сказать??? Ротору респект за игру !!! Молодцы! Команда просто понравилась очень. И гол пропустили и удаление получили , но не сдались и сумели отыграться. Даже играя в меньшинстве не паниковали, гнули свою линию. Степанов действительно был хорош , но и Зурико неслабо потерзал оборону туляков. У Арсенала же нападение гробило моменты на раз-два. Панченко явно не тянет на забивного нападающего, а Джорджевич пока явно не в оптимальной форме.
Борьба и внизу , и вверху таблицы идет нешуточная. Ждем следующих матчей.
Всем здоровья.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:14
Принёс ничью)
Mangur
Mangur
сегодня в 19:10
Можно поздравить .
drug01
drug01
сегодня в 19:09
Так продолжать играть поздравляем!!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:07
Кто то же должен быть лучшим...
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