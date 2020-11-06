Гол Шапи в ворота «Севильи» признан лучшим в 3-м туре Лиги чемпионов

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сегодня, 17:31

Пресс-служба УЕФА объявила имя победителя в номинации на лучший гол прошедшего тура Лиги чемпионов.

Им стал нападающий «Краснодара» , поразивший ворота со штрафного в матче против «Севильи» (2:3).

Также на награду претендовали: нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес, вингер «Порту» Луис Диас и полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Алассан Плеа (второй гол из трех).

Видео гола Сулейманова можно посмотреть по ссылке.