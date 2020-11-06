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Гол Шапи в ворота «Севильи» признан лучшим в 3-м туре Лиги чемпионов

сегодня, 17:31

Пресс-служба УЕФА объявила имя победителя в номинации на лучший гол прошедшего тура Лиги чемпионов.

Им стал нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, поразивший ворота со штрафного в матче против «Севильи» (2:3).

Также на награду претендовали: нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес, вингер «Порту» Луис Диас и полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Алассан Плеа (второй гол из трех).

Видео гола Сулейманова можно посмотреть по ссылке.

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 21:13
Пустячок, а приятно) Молодчик, Шапи! Надеюсь, что он вернулся.
Насмешник
Насмешник
сегодня в 20:30
Итак пешком ходил, а теперь ваще зазнается.
протон1
протон1
сегодня в 20:17
молодец маленький месси, вот если бы мусаева уволить еще было бы лучше
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 20:03
Достойный гол, чтобы быть признаным лучшим. Поздравления напу!
safari-05
safari-05
сегодня в 19:54
Поздравляем конечно. Пусть будет, чем не будет
oFANATo
oFANATo
сегодня в 19:52, ред.
Гол и правда получился на загляденье....жаль только это не принесло очков Краснодару.
CRVENA ZVEZDA
CRVENA ZVEZDA
сегодня в 19:39
За красивые голы очки не дают.
Groove000
Groove000
сегодня в 19:38
Это не дает ему права высказывать свое недовольство всей команде и не оправдывает его самого за целый год пребывания в состоянии "бревна". Надеюсь, его больше не выпустят на поле
Сп62
Сп62
сегодня в 19:20
Если б этот гол да за два засчитали, вот тогда бы порадовались.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 18:54
Краснодар в целом и ЦСКА сплоховали в этом туре, хотя в обеих командах есть лучшие по номинациям.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:54
Капелька меда в цистерне с дегтем.
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 18:37, ред.
Лучший дриблер, лучший гол в лиге и т.д. а мы по прежнему по задворкиам сидим......
drug01
drug01
сегодня в 18:25
Слабое утешение лучше три очка!
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 18:22
Этому тоже из Англии позвонят?))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:20
Этот красивый гол сослужил Краснодару недобрую службу.
denmig
denmig
сегодня в 18:19
Ещё бы победили так вообще цены бы не было!
Anton Hohlov
Anton Hohlov
сегодня в 18:14
Хорошая продал себя, в европу уедет.
Gahi
Gahi
сегодня в 18:13
Хоть эта приятная новость подсластила горечь поражения. Краснодару нужно собраться и сыграть достойно в остальных матчах Лиги Чемпионов. Может гол Шапи признанный лучшим в 3 туре Л/Ч, подстегнёт команду на победный результат. Удачи
Zak11
Zak11
сегодня в 18:08
Ну хоть что то приятное
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:08
Знатный голешник поклал. Жаль, победы он не принёс...
ДСА
ДСА
сегодня в 18:04
Красиво, но не более.
Alhunah
Alhunah
сегодня в 18:00
Не то что всякие Мартыновичи и Сафоновы
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:00
    112910415
    112910415
    сегодня в 17:59
    блестящий гол !
    правда, у Володьки остался вопрос ...
    Vik_ont25
    Vik_ont25
    сегодня в 17:58
    Главное, чтобы Шапи корону закопал поглубже
    за
    за
    сегодня в 17:57
    Фиг с ней, с красотой, лучше бы победный счет удержали. К тому же ваш директор не любит красоту в футболе.
    А чемпион то не настоящий
    А чемпион то не настоящий
    сегодня в 17:45
    У дзюбы второй))))))))
    Killofwrath
    Killofwrath ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    сегодня в 17:41
      sihafazatron
      sihafazatron
      сегодня в 17:38
      гол хорош, только вот очков он так и не принес
      Legend 6
      Legend 6
      сегодня в 17:37
      К сожалению это утешительный приз
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