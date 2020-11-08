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Акинфеев — лучший игрок матча ЦСКА — «Ростов»

сегодня, 19:15
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком встречи 14-го тура РПЛ против «Ростова».

Вратарь провел на поле всю игру и отбил пенальти. Недавно Акинфеев провёл 650-й матч в составе ЦСКА.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 21:09
Победа ЦСКА имени Игоря Акинфеева!
протон1
протон1
сегодня в 20:37
еще не закончился турнир как он стал лучшим?
161регион
161регион
сегодня в 20:34
Конифей сам сказал что сегодня Пися заслужил больше.....
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 19:45
Не в обиду Игорю, но Песьяков сегодня был в ударе,благодаря ему Ростов легко отделался. Игорь и сам в интервью это отметил.
VV V
VV V
сегодня в 19:44
Акинфеев-это "золотая нога", а вот Максименко-просто "дырка".
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:41
В сборную надо только для отражения послематчевых пенальти.
drug01
drug01
сегодня в 19:38
В который раз получает приз!!! Молодец!!!!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:33
Рад за Игоря! Но я бы приз вручил песьякову парень потрудился на славу.
МапС
МапС ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 19:32
И ягоды в ягодицах :)
МапС
МапС
сегодня в 19:31
Согласен с Конифеевым - Песя был лучше! Но пеналь отразил в лучших традициях де жа вю, тут не поспоришь.
shlomo
shlomo
сегодня в 19:29
Игорь....лучший, бесспорно....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:27
Нога Бога верен себе! Игоряна с очередным сухарём и рекорд по отражёным пенальти тоже у него! Браво Игорь!
ОлегаТэ
ОлегаТэ
сегодня в 19:26
Вот она, волшебная нога левая! 😉
А вообще я бы Дзагу лучшим признал - и голевую как для учебника выкатил, и в целом здорово атаку обострял. Когда он так играет, понимаешь, как его раньше не хватало...
vinyardrip
vinyardrip ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 19:26
Ну тут и песьяков тоже молодец, я бы наверное ему отдал, хотя игорян решил исход
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:22
Особой работы у Акинфеева не было. Но пеналь отбил и выручил команду
beefs
beefs
сегодня в 19:20
есть еще порох в пороховнице...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 19:17
Не могу с этим поспорить!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:16
Игорь просто лучший.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:16
а больше и некому))
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