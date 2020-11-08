Акинфеев — лучший игрок матча ЦСКА — «Ростов»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком встречи 14-го тура РПЛ против «Ростова».
Вратарь провел на поле всю игру и отбил пенальти. Недавно Акинфеев провёл 650-й матч в составе ЦСКА.
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев признан лучшим игроком встречи 14-го тура РПЛ против «Ростова».
Вратарь провел на поле всю игру и отбил пенальти. Недавно Акинфеев провёл 650-й матч в составе ЦСКА.
А вообще я бы Дзагу лучшим признал - и голевую как для учебника выкатил, и в целом здорово атаку обострял. Когда он так играет, понимаешь, как его раньше не хватало...
А вообще я бы Дзагу лучшим признал - и голевую как для учебника выкатил, и в целом здорово атаку обострял. Когда он так играет, понимаешь, как его раньше не хватало...