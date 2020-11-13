Заболотный, Ерохин и Лесовой смогут сыграть против Турции

Пресс-служба сборной России сообщила о результатах очередного тестирования игроков команды на коронавирус.

Футболисты сборной России Александр Ерохин, Даниил Лесовой и Антон Заболотный прошли очередное тестирование на коронавирус, по итогам которого ни у одного из них не было выявлено положительных результатов.

Сегодня вечером они вылетят в Стамбул, где присоединятся к национальной команде.