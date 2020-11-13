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Заболотный, Ерохин и Лесовой смогут сыграть против Турции

сегодня, 17:10
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия15.11.2020 в 20:00 Не начался

Пресс-служба сборной России сообщила о результатах очередного тестирования игроков команды на коронавирус.

Футболисты сборной России Александр Ерохин, Даниил Лесовой и Антон Заболотный прошли очередное тестирование на коронавирус, по итогам которого ни у одного из них не было выявлено положительных результатов.

Сегодня вечером они вылетят в Стамбул, где присоединятся к национальной команде.

Сборная России сыграет в Лиге Наций с Турцией 15 ноября в 20:00 по московскому времени.

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sv_1969
sv_1969 ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 17:59
Главное чтобы не наоборот)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 17:50
Ну все, хана туркам. Заболотный это гроза не только манекенов, но и ковида
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:49
Мощное усилкние, особенно Зе .
Чалов с Соболевым никакенные...
youtomee
youtomee
сегодня в 17:45
Dream Team
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
сегодня в 17:43
Турки могут наших футболеров-пешеходов вынести , и пофигу кто у нас в составе. У них нап из Лилля в отличной форме , не так давно трёху Милану положил.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:34
Подкрепление прибыло будем играть.
Женя Алимаскин
Женя Алимаскин
сегодня в 17:30
Всё хана нашим соперникам😂😂😂✌️
Cat01
Cat01
сегодня в 17:27
Это уже посильнее состав.... Удачи!!!
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 17:21
Ну все!Лучшие футболисты в строю))))
Великолепный
Великолепный
сегодня в 17:14
Значит УЕФА дало добро.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 17:12
Заболотный и его антитела порвут турков...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:11
Может хоть так выиграем!
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