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Гендиректор «Рубина»: «Вряд ли Кварацхелия заразился коронавирусом в клубе»

сегодня, 17:36

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал информацию, согласно которой полузащитник команды Хвича Кварацхелия заразился коронавирусом.

На этот счет пока ни с кем не разговаривал. Я в командировке, сейчас нахожусь в аэропорту. В «Рубине» ситуация с вирусом довольно спокойная, поэтому он вряд ли заразился в команде.

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alexgurzan
alexgurzan ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 18:06
Добрый вечер.
Пока-что, на функциональность это не влияет, просто теперь есть такая роль(больше года), для тех, кто зарегистрирован больше года назад.
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zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 18:00
Вечер добрый!!! А что вы мне присвоили ,я недопонял, пардон поясните уважаемый соккер.!!!
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 17:51
Печаль,если это правда,может грузины,что-то напутали с тестом?(
beefs
beefs
сегодня в 17:37
очень жаль, скорейшего выздоовления...
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