Гендиректор «Рубина»: «Вряд ли Кварацхелия заразился коронавирусом в клубе»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал информацию, согласно которой полузащитник команды заразился коронавирусом.

На этот счет пока ни с кем не разговаривал. Я в командировке, сейчас нахожусь в аэропорту. В «Рубине» ситуация с вирусом довольно спокойная, поэтому он вряд ли заразился в команде.