Гендиректор «Рубина»: «Вряд ли Кварацхелия заразился коронавирусом в клубе»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал информацию, согласно которой полузащитник команды Хвича Кварацхелия заразился коронавирусом.
На этот счет пока ни с кем не разговаривал. Я в командировке, сейчас нахожусь в аэропорту. В «Рубине» ситуация с вирусом довольно спокойная, поэтому он вряд ли заразился в команде.
Пока-что, на функциональность это не влияет, просто теперь есть такая роль(больше года), для тех, кто зарегистрирован больше года назад.
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Пока-что, на функциональность это не влияет, просто теперь есть такая роль(больше года), для тех, кто зарегистрирован больше года назад.
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