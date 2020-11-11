Защитник «Спартака» Айртон заразился коронавирусом

Защитник «Спартака» Айртон заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба бразильской конфедерации футбола.
Игрок, получивший вызов в олимпийскую сборную, прошел тест на COVID-19, результат которого оказался положительным.
Защитник «Спартака» Айртон заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба бразильской конфедерации футбола.
Игрок, получивший вызов в олимпийскую сборную, прошел тест на COVID-19, результат которого оказался положительным.
— У Айртона была простуда, поэтому наш медицинский штаб принял решение, что футболист должен остаться в расположении клуба и не ездить в сборную. Игрок находится в Москве, 9 и 10 ноября он сдал два ПЦР-теста, и оба дали отрицательный результат.
— У Айртона была простуда, поэтому наш медицинский штаб принял решение, что футболист должен остаться в расположении клуба и не ездить в сборную. Игрок находится в Москве, 9 и 10 ноября он сдал два ПЦР-теста, и оба дали отрицательный результат.