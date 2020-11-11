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Защитник «Спартака» Айртон заразился коронавирусом

сегодня, 17:00

Защитник «Спартака» Айртон заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба бразильской конфедерации футбола.

Игрок, получивший вызов в олимпийскую сборную, прошел тест на COVID-19, результат которого оказался положительным.

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Z. Kramer
Z. Kramer
сегодня в 17:05
Почему в клубах отрицательные тесты, а как приезжают в сборные - положительные.
makkie
makkie
сегодня в 17:02
А вот опровержение от главы департамента Спартака:

— У Айртона была простуда, поэтому наш медицинский штаб принял решение, что футболист должен остаться в расположении клуба и не ездить в сборную. Игрок находится в Москве, 9 и 10 ноября он сдал два ПЦР-теста, и оба дали отрицательный результат.
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