У футболистов сборной России подозрение на коронавирус. Тестирование УЕФА вызвало вопросы

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сегодня, 15:28

«Соккер.ру» изучает тему тестов, которая касается каждого.

Заболотный, Лесовой и Ерохин на карантине

У Антона, Даниила и Александра, чья помощь нужна сборной в атаке без Дзюбы и с Ионовым в неважной форме, сомнительные тесты на коронавирус. В РФС сообщили, что взяли по три пробы до проверки УЕФА , потом по две после, и все они отрицательные.

У игроков нет симптомов, но их изолировали от команды. Если последующие ПЦР-тесты будут негативными, то сыграют за «Сочи», «Динамо» и «Зенит». Но пропустят решающие матчи сборной России. Абсурдная ситуация и вопрос прецедента.

Внутренние тесты в разных странах отличаются от тестов УЕФА . Но кто сказал, что проблема всегда на местах? Чеферин ведь не дипломированный эпидемиолог. Просто нанял частные лаборатории, которые допускают или нет игроков.

Где гарантии, что все тесты, которые привели к отлучению футболистов, были точными? Сама формулировка «сомнительный» — странная. Коронавирус – болезнь, есть выраженные симптомы, шкала, по которой определяют. Переносчики могут быть без признаков, но ПЦР — это не гадание.

Нужен четкий общий протокол. В ФИФА заявляли, что мировой футбол из-за пандемии потеряет за год 14 миллиардов долларов. Кто компенсирует поражения из-за «сомнительных» тестов, которые в итоге окажутся ошибочными?

Пока система работает не на футбол и не на безопасность. Профессиональные игроки и так в числе самых защищенных, только политиков тестируют чаще и тщательнее. Но видим серьезные разночтения в результатах, что мешают играть и побеждать. Чиновники прикрывают себя, похоже, часть здоровых игроков не пускают на поле.

Точность лучших ПЦР-тестов – около 70-80 %

Важно понять суть. Сложно выявить болезнь в легкой форме и на ранней стадии. А вот игроков тестируют настолько часто, что неизбежны ложноположительные результаты. При этом и ложноотрицательные бывают – университет Джона Хопкинса представил результаты исследования, где в 20 % пропустили больных.

Мировая медицинская система оказалась не готова к пандемии такого масштаба. В разных странах протоколы отличаются. Кто-то берет пробы только из носа, другие — из ротовой полости. А медсестра или медбрат могут быть уставшими, поэтому небрежными.

Есть четкая инструкция для тех, кто этим занимается. Рекомендуют за несколько часов до теста не есть, не курить, не чистить зубы, не использовать жевательную резинку и не рассасывать таблетки. Многие идут на тест, даже не зная об этих требованиях.

Каждый раз, когда футболист нарушал протокол, или когда врач клуба делал пробу только из носа, где еще нет вируса – пропускали зараженного. Одновременно не стоит забывать о другой стороне медали. Сертифицированные лаборанты в УЕФА могут ошибиться, объем исследований колоссальный.

Если протокол соблюдают и пробы берут верно, где гарантия, что сам ПЦР-тест (исследование полимерно-цепной реакции) является точным? Представители ВОЗ сообщали о низкой точности для лабораторных материалов сомнительного происхождения.

А ИФА-тест (иммуноферментный анализ) – экспресс-исследование, тоже должен быть проверенным дважды. ПЦР надежнее, но гарантии нет. При этом не слышим, чтобы в УЕФА шли навстречу командам, есть сомнительный тест – нельзя играть.

Ложноположительные тесты – проблема футбола

Болезнь новая, первую из перспективных вакцин представили на днях. Конечно, будут разночтения. Роналду не сыграл против «Барселоны», «Ювентус» уступил в битве с Месси, но Криштиану мог сдать ложноположительный тест в конце изоляции. Как и футболисты «Лацио», что не долетели до Санкт-Петербурга.

В ряде стран меняют протокол – человека отпускают после карантина без теста через определенное количество дней без симптомов. Это логично, снижает нагрузку на врачей и лаборантов. Вместо теста для больного с температурой, кашлем, потерей нюха и вкуса, тратят время на уже других.

Суматоха не добавляет точности. В идеале каждую большую партию тестов надо отправлять в лабораторию, и лишь тогда запускать в продажу. На практике фармацевтические гиганты клепают тесты, продавая их сотнями миллионов. В хаосе ошибки неизбежны, их будет много.

У Заболотного, например, есть антитела – уже переболел ранее. Роналду не имел симптомов, но был переносчиком вируса. Его грамотно отстранили на время. С другой стороны, если исследования ошибаются и часть игроков в порядке – возникает фактор, что влияет на результат.

Не стоит грешить на врачей, тоже заложники. Например, Криштиану написал злой комментарий о ПРЦ-тестах (назвал их «дерьмом»), а лучше бы поступил как Ибрагимович – Златан поддержал акцию врачей, напоминающих об элементарных средствах защиты. Надо беречь друг друга, это достойно и человечно.

А футболистам, которым повезло с опекой врачей и тренированным иммунитетом, пора смириться с действительностью. Некоторые пропустят матчи, получив ложноположительные тесты. Но лучше перестраховаться, чем увидеть 20 заражений в сборной и обзавестись серией технических поражений.

Все в одной лодке, но нужны тесты для тестов

Шунина сначала причислили к зараженным COVID-19, но позже информацию уточнили — простудился. За сезон всегда сотни тысяч заболевших гриппом. В УЕФА выбрали простой путь – технические поражения и отстранения при малейшем подозрении на вирус, но ситуация сложнее.

Клубам и федерациям пора следить, чтобы приглашали только лучшие лаборатории. Чувствительность каждой большой партии тестов важно проверять. Малейшая халатность может повлиять, а плей-офф ЛЧ и Евро не за горами. И там любая кадровая потеря может стать решающей.

Повальную вакцинацию сделать до весны и лета всем европейцам физически не успеют. Актуален вопрос о качестве самих ПЦР-тестов, которые делают от имени УЕФА . Хватает случаев, когда игрока называли зараженным, а спустя пару дней тренировался, ведь первый тест оказывался ложным.

Волну болезни важно погасить – на кону жизни людей. Но в кризисных ситуациях ищут оптимальные ходы, а не самые легкие. Нельзя остановить все вокруг – люди умрут с голода, бизнесы развалятся. Значит, пора работать над более точными тестами, а не зарабатывать миллиарды, продавая панику.

Вопрос тонкий, но решение в футболе назрело. Сейчас решающий матч можно проиграть в день, когда лаборант поссорился утром с женой и перепутал пробирки. Значит, нужны тесты для тестов – проверка партий на чувствительность, и повторные исследования.