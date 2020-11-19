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«Реал» стал ещё одним претендентом на Вейналдума

вчера, 16:30

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вейналдум может перебраться в «Реал».

Как сообщается, контракт голландца истекает следующим летом, однако футболист всё ещё не договорился о новом соглашении. В январе хавбек сможет вступать в переговоры с другими клубами. В услугах Вейналдума заинтересованы «Милан», «Интер» и «Барселона», однако конкуренцию им может составить «Реал».

Мадридский клуб ищет игрока, который сможет качественно подменять Каземиро. В руководстве «сливочных» считают, что Вейналдум идеально подходит на эту роль. «Реал» проведёт переговоры с полузащитником в январе, чтобы летом голландец перешёл в мадридскую команду на правах свободного агента.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:50
Какой Реал.Интер или Милан, свободные агенты переходят только в Юву.
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:23
Хороший игрок, трудяга, и к атакам удачно подключается, и сам разгоняет атаки хорошо
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 16:44
Возможно пацану и повезёт
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:35
Всё решит аукцион...
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