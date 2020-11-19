«Реал» стал ещё одним претендентом на Вейналдума

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вчера, 16:30

Полузащитник «Ливерпуля» может перебраться в «Реал».

Как сообщается, контракт голландца истекает следующим летом, однако футболист всё ещё не договорился о новом соглашении. В январе хавбек сможет вступать в переговоры с другими клубами. В услугах Вейналдума заинтересованы «Милан», «Интер» и «Барселона», однако конкуренцию им может составить «Реал».

Мадридский клуб ищет игрока, который сможет качественно подменять Каземиро. В руководстве «сливочных» считают, что Вейналдум идеально подходит на эту роль. «Реал» проведёт переговоры с полузащитником в январе, чтобы летом голландец перешёл в мадридскую команду на правах свободного агента.