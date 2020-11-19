«Манчестер Юнайтед» снова попробует подписать Сауля

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вчера, 12:09

«Манчестер Юнайтед» может предпринять ещё одну попытку подписать полузащитника «Атлетико» . «Красные дьяволы» хотели провернуть трансфер испанца летом, однако переговоры не увенчались успехом.

Как сообщается, в зимнее или летнее трансферное окно манчестерский клуб может предложить «Атлетико» около 80 млн евро за переход полузащитника.

Контракт Сауля с «матрасниками» действует до 2026 года, однако «Атлетико» будет готов рассмотреть предложение «Манчестер Юнайтед», учитывая кризис на фоне пандемии коронавируса.