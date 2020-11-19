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«Манчестер Юнайтед» снова попробует подписать Сауля

вчера, 12:09

«Манчестер Юнайтед» может предпринять ещё одну попытку подписать полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса. «Красные дьяволы» хотели провернуть трансфер испанца летом, однако переговоры не увенчались успехом.

Как сообщается, в зимнее или летнее трансферное окно манчестерский клуб может предложить «Атлетико» около 80 млн евро за переход полузащитника.

Контракт Сауля с «матрасниками» действует до 2026 года, однако «Атлетико» будет готов рассмотреть предложение «Манчестер Юнайтед», учитывая кризис на фоне пандемии коронавируса.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
вчера в 16:11
Думаю что Сауль останется в Атлетико, всё таки он один из самых преданных игроков, и если бы хотел уйти - давно бы перешёл в другой клуб. А если Атлетам не хватает денег (в чём я очень сомневаюсь) они всегда могут просто избавиться от Косты, у которого не маленький оклад...
dimagas2
dimagas2
вчера в 12:34
У Сауля контракт на 6 лет))Подписать его будет сложно))
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 12:24
Если Погба уйдет то можно его подписать
ДСА
ДСА
вчера в 12:17
Слишком дорого за него просят.
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