«Атлетико» стал главным претендентом на Чалханоглу

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вчера, 11:34

Полузащитник не может договориться о новом соглашении с «Миланом».

Как сообщается, футболист хочет получать зарплату в размере 7 млн евро в год, однако «россонери» не могут предложить игроку контракт на такую сумму. Миланский клуб больше не будет предпринимать попытки удержать турецкого хавбека.

Отмечается, что интерес к Чалханоглу проявляют сразу несколько команд, однако фаворитом в борьбе за подписание полузащитника является мадридский «Атлетико». «Матрасники» готовы осуществить трансфер игрока в январе, если их устроит запрашиваемая «Миланом» сумма. Если клубы не смогут договориться о переходе, «Атлетико» подпишет контракт с Чалханоглу летом, когда футболист станет свободным агентом.