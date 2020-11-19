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«Атлетико» стал главным претендентом на Чалханоглу

вчера, 11:34

Полузащитник Хакан Чалханоглу не может договориться о новом соглашении с «Миланом».

Как сообщается, футболист хочет получать зарплату в размере 7 млн евро в год, однако «россонери» не могут предложить игроку контракт на такую сумму. Миланский клуб больше не будет предпринимать попытки удержать турецкого хавбека.

Отмечается, что интерес к Чалханоглу проявляют сразу несколько команд, однако фаворитом в борьбе за подписание полузащитника является мадридский «Атлетико». «Матрасники» готовы осуществить трансфер игрока в январе, если их устроит запрашиваемая «Миланом» сумма. Если клубы не смогут договориться о переходе, «Атлетико» подпишет контракт с Чалханоглу летом, когда футболист станет свободным агентом.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
вчера в 16:17
Новость о том что "Атлетико хочет уже зимой приобрести Чалханоглу" соседствует с новостью о "Атлетико готов продать Сауля в связи с финансовыми потерями на фоне короны" - и обе новости из одного источника =))) Явно "todofichajes. com" биполярочка и желание создавать fake-news... Думаю что разговоры об Атлетико скорее ведёт сам агент Чалханоглу, ибо для системы Симеоне, турок слишком ленивый и малоподвижный, а уж если ещё и 7 миллионов зарплаты хочет....
Ozabot
Ozabot
вчера в 12:40
Да пусть уходит уже. На 7 миллионов он явно не играет. А без Златана вообще ничего из себя не представляет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:51
7 лямов в год,не жирно?
shlomo
shlomo
вчера в 11:47
Наверное все таки уйдет к матрасникам
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