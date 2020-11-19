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Зидан хочет видеть Алабу в «Реале»

вчера, 12:41

Защитник Давид Алаба покинет «Баварию» летом.

Как сообщает источник со ссылкой на Kicker, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет видеть австрийца в своём клубе. Французский специалист уже связался с игроком, пытаясь убедить его перейти в королевский клуб.

Единственным препятствием для переезда Алабы в Испанию являются высокие требования футболиста по зарплате. «Реал» не может позволить себе предложить защитнику такой контракт, который он хотел бы. Среди заинтересованных в Алабе клубов только ПСЖ готов удовлетворить требования игрока.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:37
Зидан очень много всего хочет
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 13:26
пусть хочет дальше)))
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 13:00
Зидан там сам под вопросом
David Young
David Young
вчера в 12:42
Было бы хорошо, но шансы на переход не сверх высокие.
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