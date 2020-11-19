Зидан хочет видеть Алабу в «Реале»

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вчера, 12:41

Защитник покинет «Баварию» летом.

Как сообщает источник со ссылкой на Kicker, главный тренер «Реала» хочет видеть австрийца в своём клубе. Французский специалист уже связался с игроком, пытаясь убедить его перейти в королевский клуб.