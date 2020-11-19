Зидан хочет видеть Алабу в «Реале»

Защитник Давид Алаба покинет «Баварию» летом.
Как сообщает источник со ссылкой на Kicker, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет видеть австрийца в своём клубе. Французский специалист уже связался с игроком, пытаясь убедить его перейти в королевский клуб.
Единственным препятствием для переезда Алабы в Испанию являются высокие требования футболиста по зарплате. «Реал» не может позволить себе предложить защитнику такой контракт, который он хотел бы. Среди заинтересованных в Алабе клубов только ПСЖ готов удовлетворить требования игрока.