ГлавнаяНовости

Артета подтвердил слухи о драке Себальоса с Луисом

сегодня, 02:19

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о конфликте между игроками команды Давидом Луисом и Даниэлем Себальосом. Ранее СМИ сообщили о том, что футболисты подрались на тренировке: Себальос грубо сыграл против Луиса, и тот разбил испанцу нос.

Себальос позже опроверг эту информацию, однако наставник «канониров» подтвердил слух о конфликте.

Я недоволен тем, что этот инцидент вообще всплыл на поверхность. Я выясню, откуда просочилась эта информация.

Это абсолютно не соответствует тому, что я хочу видеть здесь: секретность и конфиденциальность. Так что будут последствия.

Все новости
В «Сочи» прокомментировали отстранение футболиста за игру на тотализаторе
Вчера, 15:38 Комментарии5
Футболисты «Сочи» ставили на футбол. Вину признали, но их наказали условно
Вчера, 13:41Станислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии14
Акавов — об уходе из «Спартака»: «Были причины. Шерше ля фам»
Вчера, 10:41 Комментарии42
ОфициальноВ сборной Колумбии опровергли слух о драке Хамеса с Лермой
Вчера, 05:36 Комментарии5
Себальос опроверг слухи о конфликте с Луисом
19 ноября Комментарии3
Брянское «Динамо» отреагировало на открытое письмо игрока с критикой
18 ноября Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:06
Микель разберётся и накажет
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 06:53
Да уж. Волнует что раскрыта конфиленциальность.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 06:47
То есть из слов Артеты его волнует не то, что случился конфликт, а то что об нём узнали?
Ведь его интересуют только секретность и конфиденциальность, а остальное его не волнует?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:45
Дело то житейское.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:33
Ничего страшного
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:20
Это бывает, сами разберутся, по тихому.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100