Артета подтвердил слухи о драке Себальоса с Луисом

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о конфликте между игроками команды Давидом Луисом и Даниэлем Себальосом. Ранее СМИ сообщили о том, что футболисты подрались на тренировке: Себальос грубо сыграл против Луиса, и тот разбил испанцу нос.
Себальос позже опроверг эту информацию, однако наставник «канониров» подтвердил слух о конфликте.
Я недоволен тем, что этот инцидент вообще всплыл на поверхность. Я выясню, откуда просочилась эта информация.
Это абсолютно не соответствует тому, что я хочу видеть здесь: секретность и конфиденциальность. Так что будут последствия.
Ведь его интересуют только секретность и конфиденциальность, а остальное его не волнует?
Ведь его интересуют только секретность и конфиденциальность, а остальное его не волнует?