Артета подтвердил слухи о драке Себальоса с Луисом

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сегодня, 02:19

Главный тренер «Арсенала» высказался о конфликте между игроками команды и . Ранее СМИ сообщили о том, что футболисты подрались на тренировке: Себальос грубо сыграл против Луиса, и тот разбил испанцу нос.

Себальос позже опроверг эту информацию, однако наставник «канониров» подтвердил слух о конфликте.