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В «Сочи» прокомментировали отстранение футболиста за игру на тотализаторе

вчера, 15:38

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал инцидент с полузащитником Никитой Колдуновым, который получил отстранение от РФС на полгода условно за игру на тотализаторе.

Этот случай в клубе первый, Колдунов понимает всё и раскаивается, но это не снимает с него ответственности. Для него это будет урок. Хорошо, что всё ещё закончилось для него именно так. В ту сторону ему смотреть теперь точно не нужно, по крайней мере пока он профессиональный спортсмен.

Каждый может посмотреть в эту сторону. У кого-то пролетело, а кому-то прилетело. Ставки у него были в маленьком размере и в маленьком количестве, всего два-три факта ставки. Что касается внутреннего разбирательства, это останется у нас в клубе, но санкции мы к нему применили.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:13
Влип очка Рик, наверное на Сочи ставил
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 16:01
Сочи играет договорные матчи , это всем понятно !
Cat01
Cat01
вчера в 15:58
Делать нечего вот и играет
ДСА
ДСА
вчера в 15:56
Наверное поставил на знаменитый матч Сочи-Ростов.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:38
Играть нельзя,это закон
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