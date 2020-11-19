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В «Тамбове» подтвердили, что игроки могут бойкотировать матч со «Спартаком»

вчера, 13:10
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов05.12.2020 в 16:30 Не начался

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подтвердил информацию о том, что футболисты могут бойкотировать матч 17-го тура РПЛ против «Спартака» из-за отсутствия финансирования команды.

Да, это правда, такая вероятность существует. Во вторник у меня была встреча с игроками, настроены они решительно. Хотели не выходить уже на субботний матч против «Краснодара», однако удалось их убедить сыграть эту встречу и игру следующего тура с «Уфой». Футболистов прекрасно понимаю: у всех есть семьи, дети, обязательства, которые нужно выполнять. За какой период долг? От области мы не получали финансирование с июня. За летние месяцы руководство клуба закрыло долг по зарплате перед игроками своими силами, сейчас нужно платить за сентябрь и октябрь. При этом сотрудники клуба, персонал не видели денег гораздо дольше. Это очень тяжело. Надеемся на то, что руководство области выделит деньги, которые были запланированы на команду для участия в чемпионате сезона-2020/2021.

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Шишанутый
Шишанутый
вчера в 15:51
Это хорошо для Спартака, получат халявные три очка а то Тамбов не удобный для них сопернек в прошлой сезоне их дважды обыграл.
За адекватность
За адекватность
вчера в 15:49
Цитирую того же П.Худякова "Все отлично, лицензию получили. Никаких запретов - все супер!" Проходит время, П.Худяков "Стадиона нет, отпущенное на исправление этого критерия время заканчивается, поэтому будущее туманно. Играть вне своего стадиона нам разрешили до 31 декабря, если ситуация не изменится, то весной нас ждут санкции - штрафы, закрытие заявки и так далее" Имелись задолженности по зарплате перед футболистами за прошлый сезон, гасили частично по ходу нынешнего и возникает вопрос, каким образом клуб прошел лицензирование для участия в РФПЛ сезона 2020-2021? Видимо как джентльмену, поверили на слово, что все будет огонь? А оказывается, что с клубом все идет к тому что как говорил Арамис перед казнью миледи: " Как лицо духовное, я отпускаю Вам все грехи. Умрите с миром."
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:28
Ну и зачем они нужны в РПЛ?
makkie
makkie
вчера в 14:10
Хотели не выходить уже на субботний матч против «Краснодара», однако удалось их убедить сыграть эту встречу и игру следующего тура с «Уфой».
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Ага, а бойкотировать именно против Спартака?)
Хотя есть шанс, что общественность всколыхнётся, резонансное событие намечается всё-таки, за Спартаком все СМИ пристально следят. Так что до верхов информация 100% дойдет, если еще не дошла.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 13:28
На фоне отстранения судей федун стал реализовывать другие методы получения очков
SHMEL
SHMEL
вчера в 13:20
Еще раз убежаюсь, что к профессиональному спорту нельзя подпускать команды дотируемые из областных, краевых, республиканских бюджетов.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 13:18
Снова федун подстроил, чтобы получить халявных три очка.
Брулин
Брулин
вчера в 13:17
Что,всю зарплату по карманам дяди - чиновники растащили ?ничего нового,столько уже раз такое было
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 13:11
посмотрим что получится)))
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