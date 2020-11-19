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Игроки «Тамбова» готовы бойкотировать матч против «Спартака»

вчера, 13:05
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов05.12.2020 в 16:30 Не начался

Футболисты «Тамбова» готовы бойкотировать матч 17-го тура РПЛ против «Спартака», который пройдёт 5 декабря на «Открытие Арене», если до этого времени не будет решён вопрос о выплате долгов. Об этом сообщили знакомые с ситуацией источники.

На данный момент руководство Тамбовской области не перечисляло денег команде, которые были заложены на сезон-2020/2021. В июле перед матчем заключительного тура прошлого чемпионата, в котором «Тамбов» играл в Москве против ЦСКА, с футболистами команды встречался губернатор области Александр Никитин, пообещавший клубу финансирование, однако до сих пор этого не произошло.

Ранее нападающий «Тамбова» Владимир Обухов рассказал, что клуб имеет долги перед футболистами по заработной плате.

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Все комментарии
mat73
mat73
вчера в 14:53
Ну и накой нужны РФПЛ такие клубы?
Зачем вообще регионы берутся за создание и последующее финансирование таких клубов, если заведомо сами всё знают и НЕвыполняют свои обещания?
makkie
makkie
вчера в 14:07, ред.
Давайте, расширяйте РПЛ до 18-20 команд, чтобы в вышке было побольше таких "тамбовов".
Это же так правильно: расширять Лигу ради расширения. Зато регионы порадуются футболу. А то что у них финансовые проблемы возникнут - наплевать.

Идиоты, чес слово!
Байкал-38
Байкал-38 ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 13:54
ДСА
Сегодня 18:21
Тут бы короновирус на помощь бы и пришел...

То есть ты желаешь что бы в Спартаке все заболели короновирусом и его отстранили от игр и присудили тех поражение, а Тамбову победу? Ведь только в этом случае будет "помощь" Тамбову, а в обратном понимание наоборот ещё больше навредит.
Не ожидал от спартача подобных заявлении!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 13:35
Доставайте деньги любыми способами ,а людей футбола не лишайте !!! Мы и так как беззубые вампиры ,живущие от месячных к месячным ,живём от выходных до выходных в ожидании следующего тура !!! ))))))))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 13:29
Типун тебе на язык !
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 13:25
За бойкот федун подкинет им деньжат.
ДСА
ДСА
вчера в 13:21
Тут бы короновирус на помощь бы и пришел...
shlomo
shlomo
вчера в 13:12
Ну в таком случае коме технаря выгнать нафиг с вышке...
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 13:10
и это наверное нужно сделать))) пора вернуться в фнл раз тут не хватает денег.
Брулин
Брулин
вчера в 13:08, ред.
Снова нет денег на зарплаты футболистам? Зачем такие клибы в РПЛ? Сейчас снова возьмут деньги с Госбюджета обдерут простых людей и футболеры снова смогут играть
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