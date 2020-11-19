Игроки «Тамбова» готовы бойкотировать матч против «Спартака»

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вчера, 13:05

Футболисты «Тамбова» готовы бойкотировать матч 17-го тура РПЛ против «Спартака», который пройдёт 5 декабря на «Открытие Арене», если до этого времени не будет решён вопрос о выплате долгов. Об этом сообщили знакомые с ситуацией источники.

На данный момент руководство Тамбовской области не перечисляло денег команде, которые были заложены на сезон-2020/2021. В июле перед матчем заключительного тура прошлого чемпионата, в котором «Тамбов» играл в Москве против ЦСКА , с футболистами команды встречался губернатор области Александр Никитин, пообещавший клубу финансирование, однако до сих пор этого не произошло.

Ранее нападающий «Тамбова» Владимир Обухов рассказал, что клуб имеет долги перед футболистами по заработной плате.