Игроки «Тамбова» готовы бойкотировать матч против «Спартака»

Футболисты «Тамбова» готовы бойкотировать матч 17-го тура РПЛ против «Спартака», который пройдёт 5 декабря на «Открытие Арене», если до этого времени не будет решён вопрос о выплате долгов. Об этом сообщили знакомые с ситуацией источники.
На данный момент руководство Тамбовской области не перечисляло денег команде, которые были заложены на сезон-2020/2021. В июле перед матчем заключительного тура прошлого чемпионата, в котором «Тамбов» играл в Москве против ЦСКА, с футболистами команды встречался губернатор области Александр Никитин, пообещавший клубу финансирование, однако до сих пор этого не произошло.
Ранее нападающий «Тамбова» Владимир Обухов рассказал, что клуб имеет долги перед футболистами по заработной плате.
Зачем вообще регионы берутся за создание и последующее финансирование таких клубов, если заведомо сами всё знают и НЕвыполняют свои обещания?
Зачем вообще регионы берутся за создание и последующее финансирование таких клубов, если заведомо сами всё знают и НЕвыполняют свои обещания?
Это же так правильно: расширять Лигу ради расширения. Зато регионы порадуются футболу. А то что у них финансовые проблемы возникнут - наплевать.
Идиоты, чес слово!
Это же так правильно: расширять Лигу ради расширения. Зато регионы порадуются футболу. А то что у них финансовые проблемы возникнут - наплевать.
Идиоты, чес слово!
Сегодня 18:21
Тут бы короновирус на помощь бы и пришел...
То есть ты желаешь что бы в Спартаке все заболели короновирусом и его отстранили от игр и присудили тех поражение, а Тамбову победу? Ведь только в этом случае будет "помощь" Тамбову, а в обратном понимание наоборот ещё больше навредит.
Не ожидал от спартача подобных заявлении!
Сегодня 18:21
Тут бы короновирус на помощь бы и пришел...
То есть ты желаешь что бы в Спартаке все заболели короновирусом и его отстранили от игр и присудили тех поражение, а Тамбову победу? Ведь только в этом случае будет "помощь" Тамбову, а в обратном понимание наоборот ещё больше навредит.
Не ожидал от спартача подобных заявлении!