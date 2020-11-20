Акавов — об уходе из «Спартака»: «Были причины. Шерше ля фам»

1605858086

вчера, 10:41

Нариман Акавов, занимавший пост руководителя селекционной службы «Спартака», в интервью журналисту Нобелю Арустамяну на Youtube рассказал о причинах ухода с занимаемой должности.

Почему я ушел? На это были определенные причины. Какие? Шерше ля фам.

«Шерше ля фам» – французское выражение (Cherchez la femme), означающее «ищите женщину». Скорее всего, Акавов намекнул на влияние Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна.