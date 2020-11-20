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Акавов — об уходе из «Спартака»: «Были причины. Шерше ля фам»

вчера, 10:41

Нариман Акавов, занимавший пост руководителя селекционной службы «Спартака», в интервью журналисту Нобелю Арустамяну на Youtube рассказал о причинах ухода с занимаемой должности.

Почему я ушел? На это были определенные причины. Какие? Шерше ля фам.

«Шерше ля фам» – французское выражение (Cherchez la femme), означающее «ищите женщину». Скорее всего, Акавов намекнул на влияние Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 21:50
Бедный Нариман. Не уж то влюбился. Бабы до добра не доведут. Ах, Зарема, Зарема.
Faustello
Faustello ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
вчера в 18:00
Гейши хоть реально прошаренные были и науке и в исскуствах и в музыке и в постели. А эти маромойки лишь бы Федуна своего ухватить...
RIR68
RIR68
вчера в 17:21
Акавов думал, что переходит в ромбик, а попал в плейбойский овальчик)))
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 17:10
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле ответ Faustello (раскрыть)
    вчера в 17:03
    Как там у них говорится?
    5 минут дела, 55 минут разговора с обеспеченным, образованным человеком)
    makkie
    makkie
    вчера в 16:56
    Цорн, Акавов - кто следующий?
    Причём второго приглашал Газизов.
    Борг
    Борг ответ Red blu (раскрыть)
    вчера в 14:48
    Что означает "blu" в твоем нике? Поделишься?
    Footbolista
    Footbolista ответ sten312 (раскрыть)
    вчера в 14:24, ред.
      Red blu
      Red blu
      вчера в 14:23, ред.
      Cherchez la femme) - ищите Зарему....
      sten312
      sten312 ответ Footbolista (раскрыть)
      вчера в 14:23
        pomor45
        pomor45
        вчера в 13:44
        Лучше шерше не ля фам, а работу.
        Пpoтив всех
        Пpoтив всех
        вчера в 13:14
        Дармоедов от кормушки отодвинули и правильно сделали
        Пpoтив всех
        Пpoтив всех
        вчера в 13:12
        Молло - об уходе из зенита: Были причины. Шерше ля Паредас
        Алексей Коротеев
        Алексей Коротеев
        вчера в 11:54
        Я же говорил ,что благодаря Зареме кормушка опустела для таких вот Нариманов .Нам одного нахлебника Газизова ,видимо ,хватает . Вот Акавов и свалил !
        Брулин
        Брулин
        вчера в 11:52
        Почему нельзя нормально уйти. ? Зарплату то наверное ну очень немаленькую получал.
        Алексей Коротеев
        Алексей Коротеев ответ cska vperiod (раскрыть)
        вчера в 11:49
        Он с трибуны её и выдернул ! )))
        Faustello
        Faustello ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
        вчера в 11:45
        В эскорте образование получала от лучших преподов толстосумов)))
        Трезвый повар
        Трезвый повар
        вчера в 11:44
        Выражение пишется Cherchez la femme. Казалось бы при чём тут Черчесов
        Faustello
        Faustello
        вчера в 11:44
        Аза за! Не удовлетворял)))
        ДСА
        ДСА
        вчера в 11:29
        Ясно, попал в немилость - посмотрел не так.
        sv_1969
        sv_1969
        вчера в 11:27
        Одно слово - Нариман)))
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        вчера в 11:26
        Дзюба о причинах ухода из Спартака :
        Почему ушёл? Тирез сур ун фам

        Tirez sur une femme– французское выражение , означающее «передернуть на женщину».
        Footbolista
        Footbolista ответ cska vperiod (раскрыть)
        вчера в 11:22
        То ли дело Гинер...никому и ничего...
        cska vperiod
        cska vperiod
        вчера в 11:20
        Женщина на корабле беда.
        cska vperiod
        cska vperiod
        вчера в 11:19
        Какой же федун жук, обещал клуб отдать болельщикам в итоге подарил любовнице.
        Трезвый повар
        Трезвый повар
        вчера в 11:19
        Нариман походу нагревал Федуна на трансферах, но подруга просекла это и надавала по жадным ручонкам
        Правдин Семён
        Правдин Семён
        вчера в 11:09
        Глядя на наши трансферы в целом, особенно на суммы переплат (в том числе непомерные агентские),можно сделать вывод, что его выперли за дело.
        Бубнин
        Бубнин
        вчера в 11:08, ред.
        Лишний человек. Тедеско сейчас строит игру вокруг Безбородова. А там больше бухгалтерия. И без селекционеров разберутся.
        Footbolista
        Footbolista ответ Федор Паршунин (раскрыть)
        вчера в 11:08
        "Гебен зи мир битте..."...
        VAN ARM
        VAN ARM
        вчера в 11:06
        он ляпнул а вы думайте))))
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