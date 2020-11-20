Акавов — об уходе из «Спартака»: «Были причины. Шерше ля фам»

Нариман Акавов, занимавший пост руководителя селекционной службы «Спартака», в интервью журналисту Нобелю Арустамяну на Youtube рассказал о причинах ухода с занимаемой должности.
Почему я ушел? На это были определенные причины. Какие? Шерше ля фам.
«Шерше ля фам» – французское выражение (Cherchez la femme), означающее «ищите женщину». Скорее всего, Акавов намекнул на влияние Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна.
5 минут дела, 55 минут разговора с обеспеченным, образованным человеком)
5 минут дела, 55 минут разговора с обеспеченным, образованным человеком)
Причём второго приглашал Газизов.
Причём второго приглашал Газизов.
Вот ты перешел на личности...
Вот ты перешел на личности...
Почему ушёл? Тирез сур ун фам
Tirez sur une femme– французское выражение , означающее «передернуть на женщину».
Почему ушёл? Тирез сур ун фам
Tirez sur une femme– французское выражение , означающее «передернуть на женщину».