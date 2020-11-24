Килин: «Футбол в Тамбовской области не нужен, нас бросили»

Полузащитник «Тамбова» поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ против «Краснодара». Кроме того, футболист рассказал о финансовом положении клуба.

Матч с «Краснодаром» ушёл в историю для нас, мы начали подготовку к следующей игре с «Уфой». Хотя уверен, что могли увезти из Краснодара ничью. Забили хороший гол, но судьи усмотрели офсайд. Спорить о том, был он или нет, сейчас уже бессмысленно. Раз принято такое решение, значит, офсайд был.

Как настроение в команде? Нормальное, рабочее настроение, будем готовиться к игре. Да, сейчас непростой период у нас. У всех же есть семьи, дети, родные. Вопрос по финансированию, выплате зарплат – очень актуальный. Разумеется, неприятно удивляет поведение руководства области и губернатора, которые по сути бросили команду. По крайней мере на данный момент ситуация развивается именно таким образом.