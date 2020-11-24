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Куртиян: «„Зениту“ будет очень непросто взять три очка с „Лацио“»

сегодня, 03:18
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит23:00 Не начался

Экс-игрок «Зенита» Александр Куртиян поделился ожиданиями от матча петербургского клуба против «Лацио» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов, а также высказался о смене капитана в бывшей команде. После скандального видео с участием Артёма Дзюбы капитанская повязка перешла защитнику Деяну Ловрену.

Сложная игра, «Зениту» будет очень непросто набрать три очка. Но победа очень важна для улучшения психологического состояния команды. Самое главное сейчас — не обращать внимания на посторонние вещи и продолжать работать. Желаю клубу справиться с давлением и настроиться на эту игру.

Кто должен быть капитаном? Это должен решать только коллектив, это внутрикомандное дело. Конечно, иногда тренер может взять на себя эту ответственность. Но я думаю, что в такой ситуации, которая сейчас сложилась с «Зенитом», капитана должна выбрать именно команда. Футболисты в любом случае выберут человека, за которым они пойдут.

Мыслями о предстоящей встрече также поделился главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги.

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Все комментарии
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 07:33
Практически не реально
andre_can
andre_can
сегодня в 07:03, ред.
главное- качественная игра! УДАЧИ ЗЕНИТУ!!!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:40
Очко - предел мечтаний.
Mangur
Mangur
сегодня в 05:31
Зенит-минус три.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 05:13
Самое главное сейчас — не обращать внимания на посторонние вещи
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Велено на Дзюбу не обращать внимания.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 03:35
Очень трудно
ОПС
ОПС
сегодня в 03:34
Но надежда умирает последней.
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