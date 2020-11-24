Куртиян: «„Зениту“ будет очень непросто взять три очка с „Лацио“»

Экс-игрок «Зенита» Александр Куртиян поделился ожиданиями от матча петербургского клуба против «Лацио» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов, а также высказался о смене капитана в бывшей команде. После скандального видео с участием Артёма Дзюбы капитанская повязка перешла защитнику Деяну Ловрену.

Сложная игра, «Зениту» будет очень непросто набрать три очка. Но победа очень важна для улучшения психологического состояния команды. Самое главное сейчас — не обращать внимания на посторонние вещи и продолжать работать. Желаю клубу справиться с давлением и настроиться на эту игру.

Кто должен быть капитаном? Это должен решать только коллектив, это внутрикомандное дело. Конечно, иногда тренер может взять на себя эту ответственность. Но я думаю, что в такой ситуации, которая сейчас сложилась с «Зенитом», капитана должна выбрать именно команда. Футболисты в любом случае выберут человека, за которым они пойдут.