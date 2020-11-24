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Дмитрий Тарасов выступил за вакцинацию от коронавируса

сегодня, 10:32

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов выступил в поддержку российской вакцины от коронавируса.

Исполнился ровно год, как коронавирус охватил мир. Поначалу многие воспринимали его скептически, и вот спустя год мнение иное. Теперь новая тема споров – вакцины. Для меня показатель, что вице-президент Telegram Илья Перекопский, а также генеральный директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов стали участниками испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Знаю, что моя публикация как красная тряпка для быка, но моё мнение положительное на этот счёт. А Вы бы сделали вакцину? У меня многие, кто не болел, хотят её сделать.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 11:40
    Project Pandora
    Project Pandora ответ drug01 (раскрыть)
    сегодня в 11:34
      4RT
      4RT
      сегодня в 11:17
      После вакцинации, останутся крысы и Тарасов
      Parma1972
      Parma1972
      сегодня в 11:16
      Глупца можно узнать по двум приметам: он много говорит о вещах, для него бесполезных, и высказывается о том, про что его не спрашивают.

      Платон
      Бубнин
      Бубнин
      сегодня в 11:03
      "...моя публикация как красная тряпка для быка". Да всем плевать на твою публикацию.
      rubinovyi2
      rubinovyi2
      сегодня в 11:02
      Может займешься чем-нить более нужным,например научишься играть в футбол..))
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      сегодня в 10:52
      Когда футболка с "вежливым человеком" недостаточная заявка на место в госдуме, необходим запасной план - поддержание вакцины "Спутник - 5". Прошу отнестись с пониманием - с футболом как-то не очень клеится, а жить то надо.
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      сегодня в 10:52
      Как же надо себя не любить ,чтобы применять отечественную вакцину ! Не знаешь - что у тебя из-за неё откажет в твоём организме в следующий раз . Это тоже самое ,что пить наши лекарственные препараты ,которые все с плохой очисткой, с кучей побочек . Импортные препараты хоть и дороже ,но более безопасные .Не зря же их продают и гоняются за ними ! Хотя чего я удивляюсь ,это же Тарасов .
      Faustello
      Faustello ответ Footbolista (раскрыть)
      сегодня в 10:50
      Зыыыыыы))))
      drug01
      drug01
      сегодня в 10:49
      Давно пора это сделать!!!
      beefs
      beefs
      сегодня в 10:44
      еще один специалист по решению проблеммы с короной...
      Footbolista
      Footbolista
      сегодня в 10:40
      "Доктор" Тарасов рекомендует...
      Faustello
      Faustello
      сегодня в 10:39, ред.
      Мнение Бузова очень важно для всех!!!)))
      mihaluch
      mihaluch
      сегодня в 10:39
      Мутно всё с этой вакцинацией.
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