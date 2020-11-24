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Селюк о Гогуа: «Уверен, ни один защитник в РПЛ не имел такой статистики»

сегодня, 05:57
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)0 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил игру своего клиента, защитника «Ротора» Седрика Гогуа в матче 15-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0). Агент опубликовал пост в твиттере, прикрепив статистику ивуарийца за матч.

Статистика Гогуа с Уралом против Бикфалви и Погребняка. Всю борьбу выиграл на 100%. Уверен, до этого ни один защитник в России не имел такой статистики за матч. Гогуа показывает топ-класс. И странно, что топ-клубы приглашают кого хочешь, а к 26-летнему Гогуа пока присматриваются.

Селюк о Гогуа: «Уверен, ни один защитник в РПЛ не имел такой статистики»

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Все комментарии
Bullкин
Bullкин
сегодня в 09:42
Чёрное дерево нужно хвалить, а то продаваться плохо будет...
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:59, ред.
Наверное статистика такая потому, что против Урала играли. Он бы еще с детской командой сразился. Хотя стоит признать, что защитник неплохой и в ЦСКА он точно не был худшим, когда играл.
Mangur
Mangur
сегодня в 06:53, ред.
Сам себя не похвалишь
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 06:52
Надо признать, что в данном случае Селюк абсолютно прав. Я еще сразу после матча писал , что очень понравился Гогуа. Парень выцарапывал мячи у нападающих казалось бы уже в безвыходных ситуациях. Вообще сыграл парень очень надежно. Если также продолжит играть, то вполне может стать основным в ЦСКА , после возвращении из аренды. Лишь бы куролесить опять не начал. Пора повзрослеть парню. Будем надеяться , что он продолжит прогрессировать и дальше.
Всем здоровья.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 06:45
молодец селюк))продолжай веселить )))
Gahi
Gahi
сегодня в 05:59
Молодец так и нужно продолжать играть. Удачи
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 05:58
Возможно. Но не факт
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