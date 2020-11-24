Селюк о Гогуа: «Уверен, ни один защитник в РПЛ не имел такой статистики»

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил игру своего клиента, защитника «Ротора» в матче 15-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0). Агент опубликовал пост в твиттере, прикрепив статистику ивуарийца за матч.

Статистика Гогуа с Уралом против Бикфалви и Погребняка. Всю борьбу выиграл на 100%. Уверен, до этого ни один защитник в России не имел такой статистики за матч. Гогуа показывает топ-класс. И странно, что топ-клубы приглашают кого хочешь, а к 26-летнему Гогуа пока присматриваются.