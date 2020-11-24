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Червиченко: «Думаю, „Локомотив“ проиграет „Атлетико“ с разницей в 3 мяча»

сегодня, 05:30
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 23:00 Не начался

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» — «Севилья» и «Атлетико» — «Локомотив».

Сможет ли «Краснодар» добиться позитивного результата в домашней игре с «Севильей»? Думаю, кроме поражения, там вряд ли что-то можно ожидать. Если, даже ведя 2:0 в предыдущем матче и имея преимущество в одного игрока, команда отбивалась от атак «Севильи», о чём можно говорить? При равных составах я вообще не вижу шансов. Бывает, конечно, такой казус, что неожиданно можно выиграть, но, если мы говорим об объективной ситуации, то шансов победить у «Краснодара» нет.

«Локо» сейчас достаточно плох. Его игру с «Арсеналом» в прошедшем туре чемпионата, если честно, я не смотрел. Но там, говорят, какой-то странный пенальти был, и именно он принёс «Локомотиву» победу. Поэтому я не представляю себе, чем «железнодорожники» могут удивить одну из лучших команд испанской лиги. Думаю, там даже не то что поражение будет, а поражение с разницей в три мяча. «Атлетико» — в порядке. И в психологическом плане, и по игре. Я не вижу, за счёт чего «Локомотив» может хоть как-то огрызнуться.

Червиченко также высказал мнение об игре «Зенита» накануне матча петербургского клуба против «Лацио».

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Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 11:33
Лобановский бы сказал, что Атлетико забьёт сколько захочет, а Локо забьёт сколько сможет.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 09:53
Хорошо если только в три.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:18
что то очень скромно)))
ДСА
ДСА
сегодня в 08:06
Атлетико не будет так сильно напрягаться и выиграет с меньшей разницей.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:55
Думаю аналогично
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:36
Навряд ли будет хоть одна победа.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 07:28
Атлетико обычно много не забивает
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:20
Я думаю что разница будет в 5 мячей!
shlomo
shlomo
сегодня в 06:15
Ну только каркать не нужно....
Mangur
Mangur
сегодня в 05:32
В чем-то согласнн с Червиченко
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