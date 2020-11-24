Червиченко: «Думаю, „Локомотив“ проиграет „Атлетико“ с разницей в 3 мяча»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» — «Севилья» и «Атлетико» — «Локомотив».

Сможет ли «Краснодар» добиться позитивного результата в домашней игре с «Севильей»? Думаю, кроме поражения, там вряд ли что-то можно ожидать. Если, даже ведя 2:0 в предыдущем матче и имея преимущество в одного игрока, команда отбивалась от атак «Севильи», о чём можно говорить? При равных составах я вообще не вижу шансов. Бывает, конечно, такой казус, что неожиданно можно выиграть, но, если мы говорим об объективной ситуации, то шансов победить у «Краснодара» нет.

«Локо» сейчас достаточно плох. Его игру с «Арсеналом» в прошедшем туре чемпионата, если честно, я не смотрел. Но там, говорят, какой-то странный пенальти был, и именно он принёс «Локомотиву» победу. Поэтому я не представляю себе, чем «железнодорожники» могут удивить одну из лучших команд испанской лиги. Думаю, там даже не то что поражение будет, а поражение с разницей в три мяча. «Атлетико» — в порядке. И в психологическом плане, и по игре. Я не вижу, за счёт чего «Локомотив» может хоть как-то огрызнуться.