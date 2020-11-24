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Деменко: «Кажется, в матче „Краснодар“ — „Севилья“ будет равная борьба»

сегодня, 02:10
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб СевильяСевилья20:55 Не начался

Экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча бывшей команды против «Севильи» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Радует, что важные футболисты «Краснодара» возвращаются в строй. Плюс победа над «Тамбовом» в РПЛ должна раскрепостить ребят. С другой стороны, краснодарцы ещё могут побороться за попадание в плей-офф Лиги Европы, поэтому играть «шашки наголо» тоже не стоит. Мне кажется, что будет равная борьба, и «быкам» вполне по силам порадовать своих болельщиков.

Обидное поражение в первом матче? В любом случае, футболисты получают очень хороший опыт. Не стоит забывать, что это дебют «Краснодара» в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Mangur
Mangur
сегодня в 03:07
Краснодару только Победа
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 02:15
Разве что Иванов судить будет)
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