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Аленичев: «Наши игроки не едут в Европу, потому что в России больше платят»

сегодня, 10:07

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, почему российские футболисты не уезжают играть за границу.

Кто из россиян следующим выиграет Лигу чемпионов [Аленичев выигрывал ЛЧ в составе «Порту» под руководством Моуриньо]? Мой ответ очевиден — либо Головин, либо Алексей Миранчук. Хотелось бы, чтобы побольше наших российских футболистов уезжали в Европу.

Почему не уезжают? Я могу открыто сказать: потому что здесь больше платят. Финансовые условия лучше.

Я бы на месте современных российских футболистов уезжал за границу, даже если бы мне платили зарплату чуть меньше, чем в России. Там все-таки уровень футболистов и чемпионатов намного выше, чем у нас.

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Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:14
Необходимо отделять мух от котлет. В сильные клубы наших ребят не приглашают, а зачем им переходить в средненькие, с какой целью ? На этот главный вопрос г-н Аленичев и не ответил. Или он подумал, что в них легче проявить себя и, проявив, отправиться в более сильные команды ? Глупость. Пример тех же Головина и Миранчука, которые перешли из РПЛ, говорит о противоположном. Или вспомним золотые времена советского футбола, когда из нашей страны уезжали в сильные клубы те же Аленичев, Заваров, Михайличенко, Кульков и Юран, Канчельскис, Сычёв ... Уезжали напрямую, транзитом. Ну а то, что нашим игрокам платят хорошие деньги, заслуга не их, а владельцев клубов, которые почему-то решили, что те зарабатывают их потом и кровью. И "мастерством".
Сп62
Сп62 ответ NEADEKVAT (раскрыть)
сегодня в 12:12
А чего паханам переживать? Их тоже здесь неплохо кормят.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:06
Ещё один тарасоаец дал о себе напомнить.
шацк
шацк
сегодня в 12:06
Платят действительно много... и не только футболистам.
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 12:04
И опять таки согласен. Но на мой взгляд важен не сам отъезд футболиста в Европу, а попытка засветиться в Европе, пусть даже с целью получения большего оклада. То есть если сам футболист не замотивирован к собственному развитию (а в идеале такого быть не должно), то надо создать необходимые для этого условия. По себе знаю, менталитет такой у нас, пока не прижмет - не зашевелимся. И оттуда пословицы про жаренного петуха. А ЧМ 2010 не отобрались именно из-за собственного разгильдяйства. Сборная была не чета этой.
ROGAN777
ROGAN777 ответ galem72 (раскрыть)
сегодня в 12:02
Нужны. Но клубам уровня Айнтрах, Удинезе, Эспаньол, Суонси. Проблема в высокой цене из-зу тупого лимита
ROGAN777
ROGAN777
сегодня в 12:01
Ну решение же не поверхности - потолок зарплат для российских футболистов. Можно взять некие идеи из КХЛ, где фонд зп не должен превышать определенную сумму. Сделать исключение для легионеров определенного уровня,которые провели определенный процент игр за своб сборную, либо попадают под категорию "молодой талант" как в Англии. Тогда при желании хорошо заработать будет только один путь - уезжать для развития и прогресса
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 11:56
Лимит убивает футбол в России, не только клубный, но и сборную.
К примеру Зенит играет с Лацио, Боруссией, Брюгге в ЛЧ.
Последние матчи этих команд :
Лацио : 22 футболиста в заявке, 6 итальянцев
Боруссия : 20 футболистов в заявке, 8 немцев
Брюгге : 19 в заявке , 7 бельгийцев.

Заявка Зенита на матч с Ахметом : 19 в заявке, 14 паспортистов приспособленцев.
galem72
galem72
сегодня в 11:56
"...почему не уезжают? Я могу открыто сказать: потому что здесь больше платят..."

Я бы сказал более точно: они там на*** никому не нужны.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
сегодня в 11:54
Там надо конкурировать, зубрить язык итд итп. Пусть наслаждаются эти паханы плодами своего лимита.
cska1948
cska1948 ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 11:52
Так может лучше свой праведный гнев направить не на футболистов, а на чиновников от футбола?
cska1948
cska1948 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 11:50
Фёдор, наверняка помнишь, как после Евро08 в АПЛ уехала целая группа наших игроков. И как это повлияло на успешное развитие нашего футбола? Какую ПРАКТИЧЕСКУЮ пользу от этого получил наш футбол? Разве то, что мы не смогли отобраться на ЧМ 2010 года можно назвать успехом? Алес.Миранчук а Локо имел постоянную практику и был полезен как клубу, так и сборной. Теперь, сидя на лавке в Италии, какую пользу он приносит нашей сборной? Так что я не берусь осуждать футболистов за то, что они не особо стремятся в Европу.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:48
и не только поэтому))там за деньги спрашивают работу а здесь можно ходить пешком и лавку греть)))
Project Pandora
Project Pandora ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 11:42
Не согласен до наоборот. Уехав за бугор за меньшие деньги сейчас, есть возможность поднять свой уровень на высоту, которой не достигнешь никогда тут. Повышая свой профессионализм в заграничном чемпионате, ты автоматически поднимаешь свою цену на рынке.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:38
Кому наш шлак жирных не имеющих не физики ни техники там нужны ??? Лимит и зарплаты губят российский футбол !!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 11:35
Согласен. Я как бы больше осуждаю созданные условия, но идти по накатанной колее для наших футболистов тоже не тот момент, за который нужно хвалить. Хоть и его можно понять.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 11:19
Вот и плоды ЛИМИТА! Можно не рвать опу, просто побегать на поле какое то время, сымитировать что то похожее на игру в футбол, и все равно получить за это огромные деньги только лишь за то, что ты футболист с Российским паспортом....
cska1948
cska1948 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 11:13
Фёдор, привет! Проблему завышенных зарплат в нашем футболе создали не футболисты, так что к ним предъявлять претензии не стоит. Футболисты обыкновенные парни, которые в первую очередь хотят как можно больше заработать. Почему людей других профессий(прежде всего СЕБЯ ЛЮБИМОГО) мы за это не осуждаем, а к спортсменам применяем другие мерки?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:03
Жаль что наши футболисты не думают как Аленичев
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 10:59
А кого из наших " талантов " Аленичев отправил бы сейчас за границу ? И куда ? Огласите весь список пжалуйста !!!! )))))))))))))
Faustello
Faustello
сегодня в 10:42
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:28, ред.
Здесь у них нужные паспорта. Здесь у них отличная зарплата. Они могут сидеть на лавочке и получать свою отличную зарплату. И это очень плохо и для них, и для России.
Лишь единицы соглашаются уехать заграницу, чтобы играть в более сильной лиге за слегка меньшую зарплату. И эти люди любят футбол по настоящему. И таких людей хотелось бы видеть побольше, особенно в сборной...
berda2003
berda2003
сегодня в 10:27
а кто отказался? кому они там нужны? ну, поехали головин и миранчук и лавку полируют. жирков, аршавин и погребняк чего добились? у всех звание лавкожоп.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:23
Аленичев, а Миранчук уехал на меньшую зарплату.....
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 10:19
Фраза "Нас и здесь неплохо кормят" воспринимается как аксиома и незыблемое правило в построении карьеры Российского ногомячиста. Современный лимит не просто не справился с задачей создания сборной из игроков хорошего уровня, а еще пинком под зад отправил российский футбол на дно рейтинга.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 10:16
Причем в России можно сидеть на лавке и получать огромные деньги
Alex12357
Alex12357
сегодня в 10:09
Во первых в Европу едут по приглашению ,во вторых в Европе платят за умение играть !
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