Аленичев: «Наши игроки не едут в Европу, потому что в России больше платят»

Бывший футболист «Спартака» рассказал, почему российские футболисты не уезжают играть за границу.

Кто из россиян следующим выиграет Лигу чемпионов [Аленичев выигрывал ЛЧ в составе «Порту» под руководством Моуриньо]? Мой ответ очевиден — либо Головин, либо Алексей Миранчук. Хотелось бы, чтобы побольше наших российских футболистов уезжали в Европу.

Почему не уезжают? Я могу открыто сказать: потому что здесь больше платят. Финансовые условия лучше.

Я бы на месте современных российских футболистов уезжал за границу, даже если бы мне платили зарплату чуть меньше, чем в России. Там все-таки уровень футболистов и чемпионатов намного выше, чем у нас.