Тренер «Порту»: «Результат игры с „Марселем“ может быть чрезвычайно важен»

Главный тренер «Порту» порассуждал о предстоящем матче против «Марселя» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Еще ничего не решено. В этой группе каждая команда может выиграть и проиграть. Даже «Манчестер Сити» не непобедим. Мы должны начать игру [против «Марселя»] сильно, но нужно быть осторожными и готовиться к различным сценариям. Я ожидал, что у нас будет девять очков, но я знаю, что мы находимся в хорошем положении, чтобы достичь и 16.

Результат этой игры может быть чрезвычайно важен. Мы всегда стремимся к совершенству в каждом матче. Есть много вещей, над которыми мы должны работать, чтобы быть более последовательными и быть ближе к победе. Это будет очень трудно, я бы сказал.