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Тренер «Порту»: «Результат игры с „Марселем“ может быть чрезвычайно важен»

сегодня, 18:56
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель-:-Логотип футбольный клуб ПортуПортуЗавтра в 23:00 Не начался

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау порассуждал о предстоящем матче против «Марселя» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Еще ничего не решено. В этой группе каждая команда может выиграть и проиграть. Даже «Манчестер Сити» не непобедим. Мы должны начать игру [против «Марселя»] сильно, но нужно быть осторожными и готовиться к различным сценариям. Я ожидал, что у нас будет девять очков, но я знаю, что мы находимся в хорошем положении, чтобы достичь и 16.

Результат этой игры может быть чрезвычайно важен. Мы всегда стремимся к совершенству в каждом матче. Есть много вещей, над которыми мы должны работать, чтобы быть более последовательными и быть ближе к победе. Это будет очень трудно, я бы сказал.

Также о матче высказался наставник «Марселя» Андре Виллаш-Боаш.

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Все комментарии
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 19:47
Победы драконам!
drug01
drug01
сегодня в 19:33
Ждём не стандартный результат!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:03
думаю это актуально не только для вас))))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:57
Будет результативнвя ничья
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