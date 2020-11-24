Флик: «„РБ Зальцбург“ способен быть конкурентоспособным в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Баварии» порассуждал о предстоящем матче против «РБ Зальцбург» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Против «Зальцбурга» может снова получиться тяжелый матч. Они знают, как оказать давление на соперника. Они могут наносить очень быстрые удары и создавать большие проблемы. Кроме нашего очного матча, они также показали это против «Атлетико» или против «Ливерпуля» в прошлом сезоне, например. Они, безусловно, способны быть конкурентоспособными в Лиге чемпионов.

Обычно именно мы должны берем матч под свой контроль. Если мы в состоянии это сделать, то отлично. Если нет – если противник оказывает на нас давление, стремясь отрезать наши атаки, – мы знаем, что нам нужно делать. Мы достаточно уважаем «Зальцбург» и готовы к этому. Решающим фактором для нас является то, что каждый игрок на поле действует на благо команды.

Я доволен нашими ежедневными тренировками. Мы рады, что можем дать игровое время молодым и талантливым игрокам. Вполне возможно, что в ближайшем будущем вы увидите новые лица. Мы готовы дать им шанс сыграть.