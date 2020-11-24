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Клопп: «„Аталанта“ — это угроза, это даже не требует доказательств»

сегодня, 18:17
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаЗавтра в 23:00 Не начался

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о предстоящем матче против «Аталанты» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Аталанта» — это угроза, это даже не требует доказательств. Мы были потрясающими [в прошлом матче в Италии]. Мы все сделали правильно. Все сошлось воедино. Мы знаем, что та игра не имеет никакого отношения к завтрашнему дню. Это топ-команда с особым стилем игры. Я ожидаю трудностей в этой встрече.

Ранее о предстоящем матче высказался наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

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dzvinka
dzvinka ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 20:48
нет
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:58
У Ливера проблемы с составом!Может гости и отберут очки)
Аксинья
Аксинья
сегодня в 18:38
...а в конце игры на поле появится русский Алеша и сделает нужный результат))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:33
Может даже будет ничья!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:18
Лёгкая победа на выезде расхолаживает.
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