Клопп: «„Аталанта“ — это угроза, это даже не требует доказательств»

Главный тренер «Ливерпуля» поделился мыслями о предстоящем матче против «Аталанты» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Аталанта» — это угроза, это даже не требует доказательств. Мы были потрясающими [в прошлом матче в Италии]. Мы все сделали правильно. Все сошлось воедино. Мы знаем, что та игра не имеет никакого отношения к завтрашнему дню. Это топ-команда с особым стилем игры. Я ожидаю трудностей в этой встрече.