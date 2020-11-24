Клопп: «„Аталанта“ — это угроза, это даже не требует доказательств»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о предстоящем матче против «Аталанты» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Аталанта» — это угроза, это даже не требует доказательств. Мы были потрясающими [в прошлом матче в Италии]. Мы все сделали правильно. Все сошлось воедино. Мы знаем, что та игра не имеет никакого отношения к завтрашнему дню. Это топ-команда с особым стилем игры. Я ожидаю трудностей в этой встрече.
Ранее о предстоящем матче высказался наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.