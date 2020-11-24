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Гвардиола: «Я уважаю „Олимпиакос“. Они, как и мы, боролись с травмами»

сегодня, 18:11
ОлимпиакосЛоготип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗавтра в 20:55 Не начался

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола порассуждал о предстоящем матче против «Олимпиакоса» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

[Эта игра] важна для нашей квалификации, а также для восстановления нашего спокойствия. Важно уметь побеждать в играх. Мы можем оставить это соревнование до февраля и сосредоточиться на других турнирах, особенно на АПЛ.

Я очень уважаю «Олимпиакос». Я знаю, что они боролись так же, как и мы в начале сезона с травмами, но они остаются командой, настроенной на победу в каждой игре.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:32
Наверное резервом сыграют!
ДСА
ДСА
сегодня в 18:16
Выставят полуторный состав
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 18:13, ред.
Они вас уделвют завтра
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