Гвардиола: «Я уважаю „Олимпиакос“. Они, как и мы, боролись с травмами»

Главный тренер «Манчестер Сити» порассуждал о предстоящем матче против «Олимпиакоса» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

[Эта игра] важна для нашей квалификации, а также для восстановления нашего спокойствия. Важно уметь побеждать в играх. Мы можем оставить это соревнование до февраля и сосредоточиться на других турнирах, особенно на АПЛ .

Я очень уважаю «Олимпиакос». Я знаю, что они боролись так же, как и мы в начале сезона с травмами, но они остаются командой, настроенной на победу в каждой игре.