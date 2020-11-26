Салиба хочет покинуть «Арсенал» из-за отсутствия игровой практики

Защитник Виллиам Салиба готов отказаться от выгодного контракта в «Арсенале» и отчаянно хочет покинуть стан «канониров», сообщает Goal со ссылкой на Canal Plus.
Французский футболист вернулся в лондонский клуб из аренды в «Сент-Этьене» этим летом, но ему не удалось заработать игровое время под руководством Микеля Артеты. По информации источника, 19-летний защитник хочет покинуть «Арсенал».
Не так давно сообщалось, что «Арсенал» снова хочет отдать Салиба в аренду.
Во-первых, да, лондонские газеты писали, что Санллехи доил недоковбоя, как он собственную жену, этот трансфер Пепе за 80 миллионов, когда "Лилль" был согласен на 60. Думаю, он миллионов на 10-15 в свой карман развел эту семейку даунов.
С другой стороны, мы же сами видели на видео, что Пепе был топчиком. И по Салиба, я так понимаю, тренеришка одобрил его трансфер.
Мне кажется, Артета перенял у Гвардилолы его классическую привычку, которая ему стояла многого - высокомерное собственное мнение об игроке. Так же у лысого гения де Брюйне упорно был игроком ротации первые годы, а как только он поставил его основным, МС дальше всего продвинулся в ЛЧ и они в кои-то веки прошли большой клуб - "Реал".
Мы, например, не видели по факту Салиба на поле, ему просто не дают шансов.
Но имхо ничего хорошего не ждет, мне кажется, $раные ковбои считают Артету мини-воплощением Гвардилолы и дадут ему гнобить команду хоть еще пару лет.
Во-первых, да, лондонские газеты писали, что Санллехи доил недоковбоя, как он собственную жену, этот трансфер Пепе за 80 миллионов, когда "Лилль" был согласен на 60. Думаю, он миллионов на 10-15 в свой карман развел эту семейку даунов.
С другой стороны, мы же сами видели на видео, что Пепе был топчиком. И по Салиба, я так понимаю, тренеришка одобрил его трансфер.
Мне кажется, Артета перенял у Гвардилолы его классическую привычку, которая ему стояла многого - высокомерное собственное мнение об игроке. Так же у лысого гения де Брюйне упорно был игроком ротации первые годы, а как только он поставил его основным, МС дальше всего продвинулся в ЛЧ и они в кои-то веки прошли большой клуб - "Реал".
Мы, например, не видели по факту Салиба на поле, ему просто не дают шансов.
Но имхо ничего хорошего не ждет, мне кажется, $раные ковбои считают Артету мини-воплощением Гвардилолы и дадут ему гнобить команду хоть еще пару лет.