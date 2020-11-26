Салиба хочет покинуть «Арсенал» из-за отсутствия игровой практики

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сегодня, 12:35

Защитник готов отказаться от выгодного контракта в «Арсенале» и отчаянно хочет покинуть стан «канониров», сообщает Goal со ссылкой на Canal Plus.



Французский футболист вернулся в лондонский клуб из аренды в «Сент-Этьене» этим летом, но ему не удалось заработать игровое время под руководством Микеля Артеты. По информации источника, 19-летний защитник хочет покинуть «Арсенал».

Не так давно сообщалось, что «Арсенал» снова хочет отдать Салиба в аренду.