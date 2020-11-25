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«Арсенал» выставил Пепе на трансфер

сегодня, 16:27

Нападающий Николя Пепе может покинуть «Арсенал».

Как сообщается, главный тренер «канониров» Микель Артета сообщил спортивному директору клуба, что он больше не нуждается в услугах футболиста. Ивуариец так и не смог адаптироваться к игре в АПЛ, а последней каплей терпения Артеты стало удаление Пепе в матче 9-го тура АПЛ против «Лидса» (0:0).

«Арсенал» собирается выставить игрока на трансфер. В руководстве команды понимают, что клуб не сможет продать Пепе за 80 млн евро, которые «Арсенал» заплатил «Лиллю» за переход футболиста. Однако «канониры» уверены, что смогут вернуть большую часть потраченных на трансфер денег, продав игрока.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 17:09
20 млн. ему красная цена.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:59
Его сильно переоценили
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 16:59
нахрен они его вообще брали? Я сразу сказал, что не нужно. Но в Арсенале меня не слушали))
drug01
drug01
сегодня в 16:42
Будем искать новую команду
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:38
Когда покупали, то питали много надежд... Не судьба
beefs
beefs
сегодня в 16:27
это рабочая обстановка...
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