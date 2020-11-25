«Арсенал» выставил Пепе на трансфер

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сегодня, 16:27

Нападающий может покинуть «Арсенал».

Как сообщается, главный тренер «канониров» сообщил спортивному директору клуба, что он больше не нуждается в услугах футболиста. Ивуариец так и не смог адаптироваться к игре в АПЛ , а последней каплей терпения Артеты стало удаление Пепе в матче 9-го тура АПЛ против «Лидса» (0:0).

«Арсенал» собирается выставить игрока на трансфер. В руководстве команды понимают, что клуб не сможет продать Пепе за 80 млн евро, которые «Арсенал» заплатил «Лиллю» за переход футболиста. Однако «канониры» уверены, что смогут вернуть большую часть потраченных на трансфер денег, продав игрока.