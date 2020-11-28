Анчелотти: «Мне нравится футбол, в который играют команды Бьелсы»

Главный тренер «Эвертона» высоко оценил тренерские способности наставника «Лидса» . Сегодня команды встретятся в рамках 10-го тура АПЛ .

Лидс — это динамичная команда. Я думаю, это будет открытый матч с высокой интенсивностью.

Я никогда не встречался с Бьелсой лично. Я увижусь с ним впервые, но меня действительно привлекает стиль игры его команд.

Когда он тренировал «Атлетик» Бильбао, его клуб показывал такой же футбол. Мне нравится его стиль игры, я хотел бы пообщаться с ним, поговорить о футболе.