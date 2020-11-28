Анчелотти: «Мне нравится футбол, в который играют команды Бьелсы»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти высоко оценил тренерские способности наставника «Лидса» Марсело Бьелсы. Сегодня команды встретятся в рамках 10-го тура АПЛ.
Лидс — это динамичная команда. Я думаю, это будет открытый матч с высокой интенсивностью.
Я никогда не встречался с Бьелсой лично. Я увижусь с ним впервые, но меня действительно привлекает стиль игры его команд.
Когда он тренировал «Атлетик» Бильбао, его клуб показывал такой же футбол. Мне нравится его стиль игры, я хотел бы пообщаться с ним, поговорить о футболе.