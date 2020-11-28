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Анчелотти: «Мне нравится футбол, в который играют команды Бьелсы»

сегодня, 00:46
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)-:-Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс20:30 Не начался

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти высоко оценил тренерские способности наставника «Лидса» Марсело Бьелсы. Сегодня команды встретятся в рамках 10-го тура АПЛ.

Лидс — это динамичная команда. Я думаю, это будет открытый матч с высокой интенсивностью.

Я никогда не встречался с Бьелсой лично. Я увижусь с ним впервые, но меня действительно привлекает стиль игры его команд.

Когда он тренировал «Атлетик» Бильбао, его клуб показывал такой же футбол. Мне нравится его стиль игры, я хотел бы пообщаться с ним, поговорить о футболе.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:11
Поставлю на Эвертон!
Gahi
Gahi
сегодня в 01:08
У каждого свои симпатии.
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