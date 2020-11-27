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Сиссоко назвал отличия между Моуриньо и Почеттино

сегодня, 20:18

Полузащитник Мусса Сиссоко рассказал об отличиях работы под руководством нынешнего наставника «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо и бывшего тренера «шпор» Маурисио Почеттино.

С Моуриньо вы более сильны в защите и пытаетесь использовать слабые стороны соперника, а с Почеттино мы больше играли с мячом, были более агрессивными, может быть, у нас было больше свободы действий. Но в то же время мы оставляли много свободного пространства сзади [в защите], и некоторые команды могли доставить нам неприятности, когда мы теряли мяч.

Ранее Моуриньо заявил, что он абсолютно счастлив в «Тоттенхэме».

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УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 22:17
У Почеттино футбол а у переводчика автобус. Вот главное отличие!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:30
Их сравнивать не надо.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:19
Особых отличий не вижу!
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