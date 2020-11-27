Сиссоко назвал отличия между Моуриньо и Почеттино

Полузащитник рассказал об отличиях работы под руководством нынешнего наставника «Тоттенхэма» и бывшего тренера «шпор» .

С Моуриньо вы более сильны в защите и пытаетесь использовать слабые стороны соперника, а с Почеттино мы больше играли с мячом, были более агрессивными, может быть, у нас было больше свободы действий. Но в то же время мы оставляли много свободного пространства сзади [в защите], и некоторые команды могли доставить нам неприятности, когда мы теряли мяч.