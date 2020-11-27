Руни: «Не считаю себя лучшим бомбардиром в истории „Манчестер Юнайтед“»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что не считает себя прирождённым бомбардиром. Руни является лучшим бомбардиром в истории «красных дьяволов» (253 гола) и сборной Англии (53 гола).
У меня было время и у меня была долгая карьера, чтобы установить рекорды по забитым мячам в «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии.
Например, через два года Харри Кейн, если у него не будет травм, побьет мой рекорд по забитым голам за сборную Англии, потому что он больше прирожденный бомбардир, чем я.
Руд ван Нистелрой, если бы он провёл больше времени в «Манчестер Юнайтед», забил бы больше голов, чем я. Конечно, это здорово, и я действительно горжусь этими рекордами, но я не обращаю на них внимания. У меня есть звание «лучший бомбардир в истории МЮ», но я бы не сказал, что я лучший бомбардир за всю историю этого клуба.
Ранее Руни рассказал о несостоявшемся переходе в «Барселону».