Руни: «Не считаю себя лучшим бомбардиром в истории „Манчестер Юнайтед“»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» заявил, что не считает себя прирождённым бомбардиром. Руни является лучшим бомбардиром в истории «красных дьяволов» (253 гола) и сборной Англии (53 гола).

У меня было время и у меня была долгая карьера, чтобы установить рекорды по забитым мячам в «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии.

Например, через два года Харри Кейн, если у него не будет травм, побьет мой рекорд по забитым голам за сборную Англии, потому что он больше прирожденный бомбардир, чем я.