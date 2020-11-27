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Руни: «Не считаю себя лучшим бомбардиром в истории „Манчестер Юнайтед“»

сегодня, 18:20

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни заявил, что не считает себя прирождённым бомбардиром. Руни является лучшим бомбардиром в истории «красных дьяволов» (253 гола) и сборной Англии (53 гола).

У меня было время и у меня была долгая карьера, чтобы установить рекорды по забитым мячам в «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии.

Например, через два года Харри Кейн, если у него не будет травм, побьет мой рекорд по забитым голам за сборную Англии, потому что он больше прирожденный бомбардир, чем я.

Руд ван Нистелрой, если бы он провёл больше времени в «Манчестер Юнайтед», забил бы больше голов, чем я. Конечно, это здорово, и я действительно горжусь этими рекордами, но я не обращаю на них внимания. У меня есть звание «лучший бомбардир в истории МЮ», но я бы не сказал, что я лучший бомбардир за всю историю этого клуба.

Ранее Руни рассказал о несостоявшемся переходе в «Барселону».

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:26
А по факту так.
David Young
David Young
сегодня в 18:25
Факт в том, Уэйн, что ты лучшим бомбардир в истории Манчестер Юнайтед. Но это вполне может изменится в будущем. Основная мысль здесь, на мой взгляд, в том, что в Манчестер Юнайтед были более классические бомбардиры, чем Руни, и это правда, но статистика остаётся неизменной не смотря на такие детали, и Руни всё ещё остается и навсегда останется одним из величайших футболистов и нападающих Манчестер Юнайтед. Скромность, впрочем, хорошее качество, если оно не доведено до абсурда, когда человек отрицает свои очевидный плюсы или очевидные достижения. В целом Руни выдал хорошую речь, хотя в плане понимая статистики и того, что не неё влияет, ему ещё стоит поработать.
beefs
beefs
сегодня в 18:21
все правильно изложил...
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