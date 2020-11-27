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Лэмпард: «Сон и Кейн побьют наш с Дрогба рекорд»

сегодня, 20:46

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что нападающие «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон и Харри Кейн побьют рекорд по количеству совместных голов в АПЛ.

Сейчас данное достижение принадлежит Лэмпарду и Дидье Дрогба. Бывшие футболисты «Челси» в связке забили 36 мячей (один отдавал голевую передачу, второй забивал, и наоборот). На счету Сона и Кейна 29 совместных голов.

Они, безусловно, представляют угрозу для этого рекорда, и они собираются побить его. Я не сомневаюсь, что это случится.

Это то, чем я и Дрогба могли бы в какой-то степени гордиться, но это футбол, и он не стоит на месте. Игроки их уровня всегда будут бить рекорды.

Напомним, что ранее Кейн стал десятым игроком, кому удалось забить 150 голов в АПЛ.

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Все комментарии
Сантус
Сантус
сегодня в 21:54
Давай Фрэнк, не на этой неделе...)
ДСА
ДСА
сегодня в 21:42
Слабоватенький рекорд.
Leki_chelsea
Leki_chelsea
сегодня в 21:20
ЛЭМПС ЧТОБ ПРАВИЛ ЧЕЛСИ , ВСЕГДА !
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:03
не эти))) и не скоро))
Александр Нeвский
Александр Нeвский
сегодня в 21:02
Куплю ноги Кейна или Сона. Дорого. Писать в лс.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:48
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