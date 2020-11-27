Лэмпард: «Сон и Кейн побьют наш с Дрогба рекорд»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что нападающие «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон и Харри Кейн побьют рекорд по количеству совместных голов в АПЛ.
Сейчас данное достижение принадлежит Лэмпарду и Дидье Дрогба. Бывшие футболисты «Челси» в связке забили 36 мячей (один отдавал голевую передачу, второй забивал, и наоборот). На счету Сона и Кейна 29 совместных голов.
Они, безусловно, представляют угрозу для этого рекорда, и они собираются побить его. Я не сомневаюсь, что это случится.
Это то, чем я и Дрогба могли бы в какой-то степени гордиться, но это футбол, и он не стоит на месте. Игроки их уровня всегда будут бить рекорды.
Напомним, что ранее Кейн стал десятым игроком, кому удалось забить 150 голов в АПЛ.