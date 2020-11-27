Лэмпард: «Сон и Кейн побьют наш с Дрогба рекорд»

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сегодня, 20:46

Главный тренер «Челси» считает, что нападающие «Тоттенхэма» и побьют рекорд по количеству совместных голов в АПЛ .

Сейчас данное достижение принадлежит Лэмпарду и . Бывшие футболисты «Челси» в связке забили 36 мячей (один отдавал голевую передачу, второй забивал, и наоборот). На счету Сона и Кейна 29 совместных голов.

Они, безусловно, представляют угрозу для этого рекорда, и они собираются побить его. Я не сомневаюсь, что это случится. Это то, чем я и Дрогба могли бы в какой-то степени гордиться, но это футбол, и он не стоит на месте. Игроки их уровня всегда будут бить рекорды.