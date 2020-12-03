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Мальдини: «Ибра, несомненно, находится на том же уровне, что и ван Бастен»

03 декабря 2020, 11:38

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини заявил, что форвард «россонери» Златан Ибрагимович находится на том же уровне, что и экс-футболист миланцев Марко ван Бастен.

Ибрагимович и Ван Бастен — два суперчемпиона. Сравнивать их сложно. [Франко] Барези и Ван Бастен были теми, у кого было что-то большее, чем у других.

К сожалению, Марко пришлось остановиться в самый подходящий момент. Ибра, несмотря на то, что он сделал и делает, несомненно, тоже находится на этом уровне.

[В прошлом году] Ибра был подходящим человеком, чтобы создать эту смесь в команде между молодостью и опытом. Но это был риск. Он пришел после двух лет в МЛС, а Серия А — это совсем другое дело.

Когда мы предложили ему 18-месячный контракт, он сказал нам: «давайте подпишем на шесть месяцев, потому что я не знаю, что я могу вам дать».

Также недавно Мальдини подтвердил интерес «Милана» к Товену.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
03 декабря в 13:05
сравнивать ибрагимовича с ван бастеном,это как сравнить ладу с мерседесом
kolpankolpan
kolpankolpan
03 декабря в 12:49
Недосказанности и двусмысленности долго сочинялись экспертами, что бы все выражения можно было трактовать в разные стороны.Сам футболист не мог сочинить такой иезуитский по смыслу комментарий.
Ozabot
Ozabot
03 декабря в 11:42
Это был сумасшедший эксперимент, который обернулся чудом. Никогда не думал, что Мальдини настолько рисковый парень. Очевидно, дела шли совсем плохо, раз решились. Тем не менее, Ибра тоже молодец, что адекватно оценивал свои силы, раз предложил лишь шесть месяцев. Это по-взрослому и показывает его уважение к клубу.
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