Мальдини: «Ибра, несомненно, находится на том же уровне, что и ван Бастен»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини заявил, что форвард «россонери» Златан Ибрагимович находится на том же уровне, что и экс-футболист миланцев Марко ван Бастен.
Ибрагимович и Ван Бастен — два суперчемпиона. Сравнивать их сложно. [Франко] Барези и Ван Бастен были теми, у кого было что-то большее, чем у других.
К сожалению, Марко пришлось остановиться в самый подходящий момент. Ибра, несмотря на то, что он сделал и делает, несомненно, тоже находится на этом уровне.
[В прошлом году] Ибра был подходящим человеком, чтобы создать эту смесь в команде между молодостью и опытом. Но это был риск. Он пришел после двух лет в МЛС, а Серия А — это совсем другое дело.
Когда мы предложили ему 18-месячный контракт, он сказал нам: «давайте подпишем на шесть месяцев, потому что я не знаю, что я могу вам дать».
Также недавно Мальдини подтвердил интерес «Милана» к Товену.