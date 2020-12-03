Эррера — о победе над МЮ: «Мы устроили грандиозное представление»

Полузащитник ПСЖ поделился мыслями после победы над «Манчестер Юнайтед» (3:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы очень хорошо начали и первые 25 минут играли отлично. Мы могли забить больше голов, но потом немного потеряли контроль, МЮ забил с небольшим везением.

Надо сказать честно: в начале второго тайма у них были огромные шансы. Возможно, все могло бы быть совсем по-другому, если бы они забили, но у нас есть игроки, которые могут сделать матч.

Мы устроили грандиозное представление. Что касается энергии и настроя, то я горжусь своей командой. Нам стоит уважать «Истанбул Башакшехир», но мы хотим победить и финишировать первыми.