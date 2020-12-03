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Эррера — о победе над МЮ: «Мы устроили грандиозное представление»

03 декабря 2020, 09:56
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Полузащитник ПСЖ Андер Эррера поделился мыслями после победы над «Манчестер Юнайтед» (3:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Мы очень хорошо начали и первые 25 минут играли отлично. Мы могли забить больше голов, но потом немного потеряли контроль, МЮ забил с небольшим везением.

Надо сказать честно: в начале второго тайма у них были огромные шансы. Возможно, все могло бы быть совсем по-другому, если бы они забили, но у нас есть игроки, которые могут сделать матч.

Мы устроили грандиозное представление. Что касается энергии и настроя, то я горжусь своей командой. Нам стоит уважать «Истанбул Башакшехир», но мы хотим победить и финишировать первыми.

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Все комментарии
hoper
hoper ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
03 декабря в 20:25
А чего про Марсиаля забыл написать.Он меня просто бесит уже.Мистер "Я не умею забивать".Достал уже калека.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
03 декабря в 11:37
Быстро ты забыл клуб, за который столько лет играл... Мы, мы, мы... Да иди ты вместе с Ди Машей к шейхам на поклон.

Мерзкий Паредес и тупые Сульшер с Фредом. Было очевидно, что Фреда надо менять в перерыве от греха подальше. Игрок заведён. Тренер недоработал. Не подсказал, чтоб не было больше подкатов таких.

Судья? Ошибся несколько раз в пользу ПСЖ. Удаления не было. Фред сыграл в мяч.
Azu-Killah37
Azu-Killah37
03 декабря в 11:00
Не вы, а Паредес)
sihafazatron
sihafazatron
03 декабря в 10:01
Везде говорит «мы», хотя сам для победы ничего не сделал)))
shlomo
shlomo
03 декабря в 10:00
Да уж....хорошая игра получилась...
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